Prof. Dr. Hakan Kara’dan Merkez'e faiz indirimi uyarısı: Umarım piyasanın dolduruşuna gelmez

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 10 gün önce yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon beklentilerinin yükseldiği görülmüştü. Merkez Bankası da yılın son enflasyon raporu toplantısında 2025 yılı için ara hedefini yüzde 24 olarak korurken, yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 25-29'dan yüzde 31-33 aralığına yükseltmişti.

Ancak son dönemde fiyatlarda görülen düşüşün kasım enflasyon oranını da etkileyeceği öngörülürken, piyasaların politika faizinde indirim beklentisini de artırdı. Eski TCMB Başekonomisti ve akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara da sosyal medya hesabından artan faiz indirimi beklentisine dikkat çekti, TCMB'ye erken zafer için uyarıda bulundu.

"Umarım Merkez Bankası piyasanın dolduruşuna gelmez"

Sebze fiyatlarındaki düşüş nedeniyle kasım enflasyonunun düşük geleceğinin öngörüldüğünü belirten Prof. Dr. Kara, piyasanın faiz indirimi beklentisini de 150 baz puana çıkardığını kaydetti. "Umarım Merkez Bankası piyasanın dolduruşuna gelmez" diyen Kara, enflasyonda zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunun altını çizdi.

Bankacılık devi JP Morgan, TCMB’nin yılın son toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğini öngörürken Fransız yatırım bankası ve finans şirketi Societe Generale ise TCMB’nin 2026’nın ilk dört toplantısında 150’şer, haziran ve temmuzda 250 baz puanlık faiz indirimleri yapmasını beklediklerini açıkladı.

Gözler 3 Aralık'ta

Son faiz kararını 24 Ekimde açıklayan Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e çekmişti. Merkez'in bir sonraki faiz kararı ise 11 Aralık 2025 Perşembe günü açıklanacak. TCMB'nin faiz kararı 3 Aralık'ta açıklanacak kasım TÜFE oranı ile birlikte şekillenecek.