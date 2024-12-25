Prof. Dr. Hakan Kara'dan Merkez'in 8 toplantı kararına ilk yorum: Daha fazla indirim olasılığı arttı

Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2025 yılı için açıklanan para politikası yol haritasını değerlendirdi. Kara, TCMB’nin 2025 yılı boyunca 12 yerine 8 toplantı yapacağı duyurusunu dikkate alarak, "Bu durum, yarın yapılacak toplantıda daha fazla faiz indirimi yapılma olasılığını artırıyor" dedi.

Merkez Bankası'nın bu duyurusunun, faiz indirimi beklentilerinin güçlendiği bir dönemde geldiğini belirten Kara, son dakika açıklamalarının iletişim açısından bazı soru işaretleri oluşturduğuna dikkat çekti.

Kara sosyal paylaşım sitesi X'te şu değerlendirmeyi yaptı:

''Yarın Merkez Bankasından sınırlı bir faiz indirimi bekliyordum fakat biraz önce 2025’te 12 değil 8 toplantı yapılacağını açıkladılar. Bu durumda yarın daha fazla indirim yapılma olasılığı arttı. Bu tür duyuruların son anda gelmesi iletişim açısından soru işaretleri yaratıyor.''