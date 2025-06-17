Prof. Dr. Hakan Kara'dan Merkez'in faiz kararına ilişkin çarpıcı değerlendirme

Piyasalar Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklanırken, beklentiler Merkez'in bu ay da faiz indirimini pas geçeceği yönünde şekilleniyor.

Akademisyen ve iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara'ya göre de indirim temmuz ayından önce mümkün görünmüyor.

Kamu harcamaları ve krediler

Kara, faiz indiriminin önündeki engellere dikkat çektiği bir paylaşımında, "Son 1 yıldır kamu bütçe harcama artışı ve kredi artışı yüzde 40’lar civarında seyrediyor. Böyle olunca enflasyonu düşürme konusunda kur politikası üzerine çok fazla yük biniyor. Merkez Bankası'nın uzun süre faizi yüksek tutmak ve kuru kontrol etmek zorunda kalmasının ana nedeni budur"ifadelerini kullandı.

"Asıl politika faiz indirimi Temmuz’da"

Kara, ay başında yaptığı bir paylaşımında da "Haziran'da politika faizi indirimi gelmez ama likidite gevşemesi gelebilir, gecelik piyasa faizi yüzde 49’dan 46’ya iner. Asıl politika faiz indirimi Temmuz’da gelir" demişti.

Kara'nın öngördüğü şekilde yüzde 49 ile koridorun üst bandında oluşan gecelik faiz, dün yüzde 46,3'e doğru gerilerken gözle şimdi Merkez'in faiz kararında.