Prof. Dr. Hakan Kara’dan şaşırtan enflasyon tahmini: TCMB’nin revizyonu 22 ay önceden öngörüldü
Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçtiğimiz hafta yapılan enflasyon tahminindeki revizyonun 22 ay önceki öngörüsüne paralel olduğunu açıkladı.
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024 yılının başında, yani 22 ay önce, 2025 yıl sonu enflasyonu için yaptığı tahminlere dair bilgiler verdi.
Tahminini yüzde 31,6 olarak belirlemişti
Kara, o dönemde enflasyonun %65 olasılıkla %28,4, %35 olasılıkla ise %37,5 civarında olacağı öngörüsünde bulunmuş ve ağırlıklı ortalama tahminini %31,6 olarak belirlemişti.
Muhtemelen gerçekleşme 32 civarında
Kara, TCMB'nin 7 Kasım'da yaptığı açıklamada 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %25-29 aralığından %31-33 aralığına revize ettiğini hatırlatarak, "Muhtemelen gerçekleşme 32 civarında olacak. Hiç fena değil." şeklinde bir değerlendirme yaptı.
2024 başında, yani bundan tam 22 ay önce,
bu yıl enflasyonu
%65 olasılıkla %28,4,
%35 olasılıkla %37,5 tahmin etmişim.
Ağırlıklı ortalaması %31,6 ediyor.
Muhtemelen gerçekleşme 32 civarında olacak.
