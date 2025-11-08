Prof. Dr. Hakan Kara’dan şaşırtan enflasyon tahmini: TCMB’nin revizyonunu 22 ay önceden öngördü

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024 yılının başında, yani 22 ay önce, 2025 yıl sonu enflasyonu için yaptığı tahminlere dair bilgiler verdi.

Tahminini yüzde 31,6 olarak belirlemişti

Kara, o dönemde enflasyonun %65 olasılıkla %28,4, %35 olasılıkla ise %37,5 civarında olacağı öngörüsünde bulunmuş ve ağırlıklı ortalama tahminini %31,6 olarak belirlemişti.

Muhtemelen gerçekleşme 32 civarında

Kara, TCMB'nin 7 Kasım'da yaptığı açıklamada 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %25-29 aralığından %31-33 aralığına revize ettiğini hatırlatarak, "Muhtemelen gerçekleşme 32 civarında olacak. Hiç fena değil." şeklinde bir değerlendirme yaptı.