Prof. Dr. Özgür Demirtaş da 2025 asgari ücretinde topa girdi: Beklenen enflasyon kadar zam yanlış

Halihazırda 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete 2025 yılı için hangi oranda zam geleceği merak konusu olurken, zammın hükümetin enflasyon hedefine uygun olabileceği kaydediliyor. Bu da asgari ücrete bu yılın toplam enflasyonuna göre çok daha az miktarda zam yapılacağı anlamına geliyor. Başta muhalefet olmak üzere bazı ekonomistler bu plana karşı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımda asgari ücret tartışmalarına değimdi.

Maaşların şu anki değil Beklenen enflasyona göre belirlenmesi YANLIŞTIR. Yanlış olmasının 3 nedeni vardır.



1) Son 10 yılda beklenen enflasyonun hangisi gerçek oldu da şimdi inanalım?



2) Para politikası üstüne düşeni yaparken, Hükümet ÇATIR ÇATIR para harcamaya devam ediyorsa,… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 9, 2024

Demirtaş "Maaşların şu anki değil beklenen enflasyona göre belirlenmesi yanlıştır" diye yazdı.

Profesör şunları kaydetti: "Yanlış olmasının 3 nedeni vardır. 1) Son 10 yılda beklenen enflasyonun hangisi gerçek oldu da şimdi inanalım? 2) Para politikası üstüne düşeni yaparken, Hükümet ÇATIR ÇATIR para harcamaya devam ediyorsa, neyin beklentisinden bahsediyoruz. 3) El-İnsaf! ..."