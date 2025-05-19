Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan çarpıcı paylaşım: Yapay zekanın tehdit ettiği meslekleri sıraladı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş,sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, yapay zekanın geldiği noktayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Demirtaş yapay zekanın bitirdiği sektörleri sıraladı.

Daha önce herkese finans ve ekonomi doktorası yapmalarını tavsiye ettiğini belirten Demirtaş, artık bu önerisini geri çektiğini söyledi.

Demirtaş paylaşımında "Eskiden herkese finans-ekonomi doktorası yapmasını önerirdim. Maalesef artık öneremiyorum. Zaman çok hızlı değişti. Yapay zekanın geldiği nokta inanılmaz. Yakın zaman önce bir yapay zeka modülü bizim son 20 yılda üstünde çalıştığımız tipte ampirik 150 ayrı çalışmayı bir günde tamamladı" dedi.

Demirtaş, paylaşımında yapay zekanın artık şu aşamaları gerçekleştirebildiğini belirtti:

* Literatür taraması

* Veri toplama ve temizleme

* Hipotez oluşturma

* Karmaşık regresyon analizleri

* Sonuçların yorumlanması

* Akademik makalenin yazılması

Yapay zekanın bitirdiği meslekleri sıraladı

Bu gelişmelerin yalnızca akademisyenlik mesleğini değil; mühendislik, mimarlık ve muhasebe gibi teknik alanları da tehdit ettiğini belirten Demirtaş, “Teknik alanlar ilk bitenler oluyor” dedi.

Kendi kariyeri hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Demirtaş, büyük olasılıkla 1-2 yıl içinde akademik kariyerini noktalayacağını, yalnızca hobi olarak ders vermeye devam edeceğini ifade etti. Son araştırma çalışmalarını da tamamlamak üzere olduğunu söyledi.

Bir x kullanıcısının "Bankacılık sektörü de bitecek mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ciddi otomatize olacak gibi duruyor. Merkeziyetsiz finans daha da güçlenecek. Binasız, çalışansız bankalara hazır olmak lazım. Ama akademi bitti denebilir. Dediğim gibi benim neslim şanslı, Yapay zekasız son döneme denk geldik. İnsanların yazdığı son akademik makaleleri yazdık."