Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan faiz, borsa, temettü hissesi, dolar, altın ve fon değerlendirmesi

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından faiz-enflasyon ilişkisi de dahil olmak üzere ekonomiye dair değerlendirmelerde buludu.



Faizin enflasyonunun sebebi olmadığını, hükümetin geçmişte izlediği ve ekonomistler tarafından yanlış olarak değerlendirilen politikalarına da atıf yapan Prof. Dr. Demirtaş, "Malda kalmak mı, nakit bulundurmak mı" sorusuna yanıt verdi.

Dolar, borsa, temettü veren hisseler, yatırım fonları ile tasarruf konusunda 10 madde yazan Özgür Demirtaş'ın sosyal medya paylaşımları şöyle:

1) Hükümet sizi faiz enflasyonun sebebidir diye kandırdı. Faizi indirdi enflasyonu patlattı. Sonra da faizi patlatmak zorunda kaldı.

2) Faizin düşük olduğu zamanlardan hemen önce malda kalmak, faizin yüksek olduğu zamanlardan hemen önce nakitte kalmak akıllıca. Yani bazen asset is the king bazen de cash is the king.

3) Yanda her zaman cash bulunmalı ki uygun olan varlıkları alabilin.

4) Dolar bir yatırım aracı değil, yatırıma araçtır. Yurtdışı borsalar, tahvil, değerli maden, emtia, kripto yatırım hedeflerinden bazılarıdır.

5) Türk Borsası (BIST 100) son 24 yıldır dolar bazında değer kaybettirmiştir. Bazı hisseler buna istisnadır. Ama böyle şeylere hisse bazında bakılmaz. Siz hisse bazında bakarsanız başkası da önünüze NVDIA'yı koyar... Söylemim endeks bazlı.

6) Tasarruf etmek güzel bir şeydir. Ama tasarruf edilerek zengin falan olunmaz. Hayat o hayatın içindeki her saatten aldığınız zevklerin toplamıdır. Para sizin ileride alacağınız zevkleri arttırıcı unsurdur. Ama bu uğurda şu anda bir fincan kahve içmiyorsanız delisinizdir. Kahve içmeyip Starbucks hissesi alarak zengin olunmaz, deli olunur. Selpak'ın yarısını keserek ellerini ve burnunu gömleğine silerek zengin olunmaz, deli olunur.

7) TÜİK enflasyonu inandırıcı değildir. Hiçbir şey yapamıyorsanız, Kıbrıs fiyat endeksine bakın.

8) Temettü yatırımı çoğu zaman abartılır. Temettüsü çok yüksek olan hisse illa ki iyi yatırım demek değildir. Temettüyü bol kepçeden dağıtan şirketler büyümeden feragat etmiş olabilirler.

9) Yüksek net varlığı olan yatırımcılar için venture-capital'lar bir yatırım aracı olabilir. VC'ler yatırımlarında genelde yüzde 5 oranında başarılıdır. Yani 20 yatırımlarından 19-18 tanesi batar. Bu da her 20 yatırımlarından birinin 20 katına çıkması durumunda kapitali korumaları anlamına gelir.

10) TEFAS'taki bazı fonlar şaibelidir. Aralarında sadece 1-5 yatırımcısı olan ve yüzde 1000, 1500, 3700 gibi getirilere sahip, son derece küçük hisselere girip kendileri o hisseleri şişirerek getiri oluşturan fonlar da vardır. Dikkat edilmesi gerekir. Çünkü bu fonların çıkış stratejisi yoktur.

