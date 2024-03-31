Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan seçim yorumu: İktidar partisine tarihi bir ders verilmiş gibi görünüyor

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin yorum yaptı. X (Twitter) hesabından bir mesaj paylaşan Prof. Dr. Demirtaş, "Nas Ekonomi Politikası duvara tosladı" değerlendirmesi yaptı.

Prof. Dr. Demirtaş'ın mesajı şöyle:



* İktidar partisine TARİHİ bir ders verilmiş gibi gözüküyor. Nas Ekonomi Politikası duvara tosladı. Umarım bundan ders çıkarılır ve bir daha hiçbir siyasi parti bilimsel gerçeklerin dışına çıkmaz.