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Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan seçim yorumu: İktidar partisine tarihi bir ders verilmiş gibi görünüyor

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yerel seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Demirtaş, Nas politikasının duvara tosladığını belirterek, "İktidar partisine tarihi bir ders verilmiş gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin yorum yaptı. X (Twitter) hesabından bir mesaj paylaşan Prof. Dr. Demirtaş, "Nas Ekonomi Politikası duvara tosladı" değerlendirmesi yaptı.

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Prof. Dr. Demirtaş'ın mesajı şöyle:

* İktidar partisine TARİHİ bir ders verilmiş gibi gözüküyor. Nas Ekonomi Politikası duvara tosladı. Umarım bundan ders çıkarılır ve bir daha hiçbir siyasi parti bilimsel gerçeklerin dışına çıkmaz.