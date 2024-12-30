Prof. Dr. Selva Demiralp, TEBA sonuçlarını paylaştı: Sosyal medya enflasyon beklentilerini etkiliyor

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, Koç Üniversitesi'nin Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'ne (TEBA) ilişkin son verileri paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Demiralp, aralık ayında 12 ay ileriye yönelik beklentilerde düşüş yaşandığına dikkat çekti.

Haziran 2024'den sonra, temmuz ayındaki artışı takiben beklentilerin aşağı yönlü eğilim gösterdiğini belirten Demiralp, verilerin TCMB'nin hanehalkı enflasyon beklenti anketi sonuçları ile de uyumlu olduğunu, TEBA'nın daha yüksek seyrettiğini söyledi.

İleriye dönük enflasyon beklentisi en yüksek grup emekliler

Ankete katılanların çalışma gruplarına göre ayrıştırma yapıldığında ileriye dönük enflasyon beklentisinin en yüksek olduğu grubun yüzde 107 ile yine emekliler olduğuna işaret eden Demiralp, "Bu grubu yüzde 103 ile işçi grubu takip etmektedir. Tüccar ve iş insanı kategorisinde gözlemlenen ortalama enflasyon yüzde 91 ile genel ortalamanın 8 puan altında tespit edilmiştir" dedi, verilerin TCMB'nin sektörel enflasyon beklentilerinde reel sektörün hanehalkına göre daha düşük enflasyon beklentilerine sahip olduğu bulgusu ile de tutarlı olduğunu belirtti.

Sosyal medya enflasyon beklentilerini etkiliyor

Demiralp, sosyal medya kullanımının da enflasyon beklentileri üzerinde sınırlı bir yükseliş yarattığını ifade ederek şöyle devam etti:

Literatürde sosyal medyanın özellikle genç katılımcıların enflasyon beklentilerini etkilediğine dair bulgular yer almaktadır (Heikkinen ve Heimonen, 2024). TEBA sonuçları bu bulgularla tutarlıdır.