Prof. Dr. Selva Demiralp'ten faiz kararı yorumu: 'Ortodoks adımlar atmaya çalışıyor'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltmesinin ardından ekonomistler kararı değerlendirmeye devam ediyor.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp ve Dünya Gazetesi yazarı Prof. Dr. Selva Demiralp de cnbc-e'de katıldığı bir programda Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı.

Merkez Bankası'nın mümkün olduğu kadar ortodoks adımlar atmaya çalıştığını kaydeden Prof. Dr. Demiralp, faizin 46 seviyesinde devam edeceğini öngördüğünü kaydetti.

"Bence şu anda kalıcı olarak faizi 46'ya getirdiler"

Prof. Dr. Selva Demiralp, faizin kalıcı olarak 46'ya getirildiğini ve bu şekilde yola devam edileceğini tahmin ettiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Merkez Bankası politika faizini 46'da tutup da üst banttan mı fonlamayı yapar bilmiyorum ama ben öyle yapacağını düşünmüyorum. Benim okuyabildiğim kadarıyla Merkez Bankası mümkün olduğu kadar ortodoks adımlar atmaya çalışıyor.

Geçen sefer 20 Mart'ta ara toplantı yapmaları da bence henü sislerin çok yoğun olduğu bir ortamda önümüzü göremiyoruz, belki olabilir. Geçiciyse geçici önlemle devam edeceğim yoluma mantığından hareket ediyor.

Ama baktılar ki sonuçra riskler geçici değilmiş. Bence şu anda kalıcı olarak faizi 46'ya getirdiler ve 46'dan bence yola devam edecekler.

Yani eğer niyetleri 49 olsaydı bence o zaman 49'a getirirlerdi diye düşünüyorum. Tabii ki göreceğiz ama bana gördüğüm kadarıyla Merkez Bankası bu sinyali vermeye çalışıyor."