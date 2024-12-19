Prof. Dr. Sevda Demiralp'ten çarpıcı 'acı reçete' uyarısı: Ödenen bedel boşa gider!

Uzman iktisatçı, sosyal medya hesabından 2024'ün Ocak ayında kaleme aldığı bir yazıyı hatırlattı.

TCMB'nin muhtemelen gelecek hafta faiz indirimlerine başlayacağını belirten Demiralp, "Ancak kanımca bunun sebebi 2025 yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 21'e ulaşılabileceğine olan inançtan ziyade acı reçetenin maliyetinin topluma dağıtılamamış olmasından kaynaklanıyor" dedi.

'Endişelerimin gerçekleştiğini görmek üzücü'

"Sene başında kaleme aldığım yazıda tam da bu uyarıyı yapmıştım. Endişelerimin gerçekleştiğini görmek son derece üzücü" diyen Demiralp, 2 Ocak 2024 tarihli BBC'de yayımlanan yazısından önemli bir not paylaştı.

'Ödenen bedel boşa gider'

Demiralp o yazıda şu uyarıyı yapıyordu:

"Bu politikaların başarılı olabilmesi için atılan adımların gerekliliğine toplumun ikna olması ne kadar önemliyse, acı reçetenin maliyetinin topluma nasıl pay edileceği de bir o kadar önemli. Aksi takdirde reçetenin ağırlığı altında ezilenlerin haklı isyanı, vaktinden önce ilacın kullanımına son verilmesi ile sonuçlanabilir. Bu durumda, o zamana kadar ödenen bedel de boşa gider."