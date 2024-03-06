“Program işe yarıyor, sabırlı ve kararlı olmalıyız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programının işe yaradığını söyledi.

Bakan Şimşek, Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) Araştırma Merkezi ve DEİK işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen "İstanbul KÖİ Haftası (PPP Week)" etkinliğinde yaptığı konuşmada, eylül ayından bu yana uygulanan ekonomi programa değindi. Ekonomi programının amaçlarını anlatan Şimşek, "Program, fiyat istikrarını sağlamayı, mali disiplini yeniden tesis etmeyi, cari açığı azaltmayı, büyümede yeniden dengelenmeyi ve tabii ki verimliliği ve rekabet gücünü artıracak yapısal reformları hayata geçirmeyi hedefliyor.

Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda para politikasında gerekli adımlar atılarak, sıkılaşma süreci başladı. Ayrıca bazı seçici kredi sıkılaştırmaları, niceliksel sıkılaştırmalar yaptık. Destekleyici maliye ve gelir politikaları uyguladık. Önümüzdeki dönemde de daha destekleyici gelir ve maliye politikalarını uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

“Merkez’in rezervleri iyileşti”

"TCMB, yeterli sıkılaştırma yaptığını düşünüyor" diyen Mehmet Şimşek, uygulanan ekonomi programının işe yarayacağına inandıklarını dile getirerek, programın henüz çok erken aşamalarında olunduğunu, sabırlı ve ileriye dönük kararlı olunması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin büyüme sorunu olmadığını belirten Şimşek, "Dengeli bir büyüme patikasıyla cari açığı azaltmak istiyoruz. Türkiye'nin büyüme sorunu yok. Türkiye büyüklük açısından Çin ve Hindistan değil ama kesinlikle en iyi performansı gösteren gelişmekte olan piyasalarla aynı seviyede" diye konuştu.

Merkez Bankası rezervlerinin geçen yıl mayıs ayından bu yana önemli ölçüde iyileştiğini ve ihracatçıların liranın zayıflaması yönündeki çağrıları nedeniyle son birkaç haftadır baskı altında olduğunu söyleyen Şimşek, şunları kaydetti: "Seçim yaklaşırken birçok spekülasyon var. Seçim sonrası bakış açımızı anlattım. Ama elbette, biliyorsunuz, insanlar geçmişe bakma ve geçmişi geleceğe taşıma eğilimindeler.

Geçen yılın seçim öncesi ile karşılaştırıldığında mevcut koşullar önemli ölçüde farklı olduğundan para politikası seyrinin düzeltilmesi önemlidir. Attığımız diğer adımlar da var. Derecelendirme kuruluşları attığımız adımların sonunda görünümü yükseltti. Piyasaya baktığımızda ise Türkiye'nin risk algısı kredi notundan iki kademe daha iyi ve gerçekten önemli olan da bu."

Yatırım için KÖİ önemli araç”

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da kamu-özel sektör işbirliğinin uluslararası doğrudan yatırımcılar için önemli bir araç olduğunu söyledi. Dağlıoğlu, "Türkiye'nin 2003'ten bu yana Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki başarı öyküsünü hatırlarsanız, altyapı yatırım programı oldukça önemli.

Bu projeler arasında kamu-özel sektör ortaklıkları da önemli bir rol oynuyor" dedi. DEİK Başkanı Nail Olpak ise çevreye odaklanarak büyümeyi sağlamak için kullanılan önemli araçlardan birinin de yatırımlar için KÖİ modeli olduğunu dile getirdi. Olpak, Türkiye'nin KÖİ alanında önemli bir uzmanlığa ve deneyime sahip olduğunu vurguladı.

“Kadınların iş gücüne katılımı artsa milli gelir %20 yükselir”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nın ödül törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Şimşek, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 66 olan OECD ortalamasına çıkması halinde milli gelirin yüzde 20 artacağını belirterek, "Yüzde 20 daha büyük ekonomi şu demek: İlave 210 milyar dolar gayrisafi yurt içi hasıla demek. Dolayısıyla kadınların iş gücüne ve iş hayatına katılımını teşvik edecek her türlü adımın arkasındayız" dedi.

220 bin kadın girişimciye 58,5 milyar TL

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da hayata geçirdikleri Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 3 yılda 220 bin kadın girişimciye 58,5 milyar lira finansal destek sunduklarını söyledi. Arslan, "Gururla ifade edebilirim ki; sektörde kullandırılan kadın girişimci kredilerinin yaklaşık yüzde 50'sini tek başımıza finanse ediyoruz. Başarı hikayesine ortak olduğumuz kadın girişimci müşteri sayımızı da 2024 yıl sonuna kadar 250 bine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.