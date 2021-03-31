Program tanımlı faiz dışı denge 27,7 milyar TL fazla verdi

Mehmet KAYA

Bütçedeki disiplin göstergelerinden biri olarak alınan ve bir defalık, sürekli olmayan gelirlerin dışarıda bırakılarak hesaplanan program tanımlı faiz dışı dengede yılın ilk iki ayında fazla verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Şubat döneminde program tanımlı faiz dışı fazla 26 milyar 747 milyon TL oldu. Geçen yıl aynı dönemde 8 milyar 813 milyon TL açık verilmişti. Program tanımlı faiz dışı dengedeki açık, 2019 ve 2020’de sırasıyla 129 milyar 139 milyon TL ve 127 milyar 740 milyon TL düzeyinde gerçekleşmişti. Ocak-şubat dönemi maliye tanımlı faiz dışı fazla 33 milyar 716 milyon TL düzeyinde bulunuyor.

Geçen yıl, Merkez Bankası karının ve yedek akçenin bütçeye erken aktarılması nedeniyle Ocak-Şubat döneminde maliye tanımlı faiz dışı fazla 41,1 milyar TL olmasına karşılık, program tanımlı faiz dışı dengede -8,8 milyar TL açık oluşmuştu.

2009 ve 2010 yılları dışında Türkiye, 2004-2015 arasında hem maliye tanımlı hem de program tanımlı faiz dışı fazla verdi. 2021 için ise yıl sonunda 123,9 milyar TL açık tahmin ediliyor.