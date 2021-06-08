Program tanımlı faiz dışı fazla 2021’e iyi başladı

Mehmet KAYA

Kamunun, bir defalık gelirleri, fonlardan aktarımlar, TMSF bünyesindeki şirketler ve KİT’ler gibi değişken olabilecek gelirlerinin dışarıda bırakılarak, düzenli gelirlerin faiz dışı harcamaları karşılamasına bakılan program tanımlı faiz dışı fazla, 2021 Ocak-Nisan döneminde 18 milyar 699 milyon TL oldu. Geçen yıl aynı dönemde 79.5 milyar TL açık verilmişti. Salgın yılı olan 2020’de bütçe harcamalarındaki artışla birlikte, program dışı açık ikinci tarihi yüksek seviye olan 127.7 milyar TL’lik açık seviyesine ulaşmıştı. Türkiye, 2019’da da 129.1 milyar TL program tanımlı faiz dışı açık vermişti.

2021 Ocak-Nisan döneminde şubat ayında Merkez Bankası ve diğer kamu kurum-kuruluşlarının kurumlar vergisi aktarımı, mart ayında ise kar aktarımı nedeniyle yüksek miktarlı faiz dışı fazla verildi. Bunun program tanımlı faiz dışı fazlaya etkisi ise sadece şubat ayında kurumlar vergisi girişinden gerçekleşti. Böylece Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetimin tüm gelirlerini kapsayan faiz dışı fazla 73 milyar 374 milyar TL’ye ulaştı. Program tanımlı faiz dışı fazla ise 18 milyar 699 milyon TL düzeyinde oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre yılın ilk 4 ayında bir defalık gelirler ya da ekonomik duruma-konjonktüre göre değişebilecek gelirler dışarıda bırakıldığında, vergi gelirleri, harç vb. gelirlerden oluşan düzenli gelirler 383 milyar 624 milyon TL oldu. Bu tutar 437 milyar 906 milyon TL olan toplam merkezi yönetim gelirlerinin yüzde 87,6’sını oluşturdu. Bütçede bu oran genellikle yüzde 85-90 aralığında seyrediyor.