Proje Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının rolü

27 Ağustos 2020

“DÜNYA’nın İK’sı” isimli yeni programımızın ilk konuğu Prof. Dr. H. Murat Günaydın. DATASSİST Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nazmiye Uça soruları ile Türkiye'de Proje Yönetim Kültürü ve İnsan Kaynaklarının rolü canlı yayında masaya yatırıldı.

Prof. Dr. H. Murat Günaydın:

Türk kültüründe proje kahramanları var. Kurtuluş savaşından başlayın…. Akla hayale gelmeyecek büyük başarılar var. Sistemsel yaklaşabilsek, proje kahramanları artacak. Sistem olursa, yeni bir mühendis bile başarıyı hızla yakalayabilir. Sistem yoksa bu kez kahramanlara ihtiyaç duyuluyor. Ölçülebilen ve kontrol edebilen projeler gerekli. Kontrol edilebilir değilse, sonra müşteri memnuniyetsizliği ile gelen sorunlar daha büyük maliyetler ortaya çıkarıyor. Şirketlerimiz, bir hedef koymalılar, 2023 yılına kadar fonksiyonel olmayı başarmalılar. En önemli maliyet zamandır. Projelerin başarısızlığının en önemli kaynağı insan kaynaklarıdır. Süre, maliyet hesapları, kapsam ve kalite konusunda hedefler tutturulamıyorsa bu proje başarısızdır.

DATASSİST Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nazmiye Uça:

Projenin başarısız olduğunun, proje yöneticilerince kavranamamış olması tam anlamıyla bir felakettir. Proje çalışmalarında işlerin şeffaf olması, şeffaf davranılması, etik sorunların önüne geçmektedir.

"En önemli sorun insan kaynağının yönetilememesidir"

Günaydın: Türkiye’deki en önemli sorun insan kaynağının yönetilememesidir.Proje bazlı çalışmalarda, mikro bazda insan kaynakları yönetimi yapıyoruz. Bu; 4 adımdan oluşuyor: “Planlama”, “ekibin oluşturulması”, “proje ekibinin geliştirilmesi”, “ekibin yönetilmesi”