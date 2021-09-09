Prometeon’dan 15 milyon dolarlık Ar-Ge merkezi yatırımı

Sabiha TOPRAK / KOCAELİ

Tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olan, Anteo, Eracle, Tegrys markalarının yanı sıra Formula, Pharos ve Pirelli lisansıyla endüstriyel ve ticari lastikler üreten Prometeon Tyre Group’un yeni Ar-Ge Merkezi’nin açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Prometeon Tyre Group Genel Müdür Vekili Roberto Righi, Prometeon Tyre Group Global CTO'su (Üretimden ve Teknolojiden Sorumlu Global Direktör) Alexandre Bregantim, Prometeon Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander, Kocaeli sanayicileri ve davetliler katıldı.

Ar-Ge Merkezi’nin ihracata sunduğu katkılara değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye’nin ilk lastiğini üreten ve Prometeon’un dünyadaki dört üretim tesisinden biri olan bu fabrika, Grubun ürün teknolojisi açısından en gelişmiş fabrikası. Gerek yaptığı üretim ve ihracatla gerekse sağladığı istihdamla ülkemiz için önemli bir değer. Toplam üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini dünyanın farklı pazarlarına ihraç ederek, ülkemizin cari dengesine önemli bir katkı sağlıyor. Açılışını yaptığımız Ar-Ge Merkezi sayesinde de Prometeon tarafından üretilen ve tüm dünyaya satılan ticari lastikler bundan böyle Türk mühendislerinin imzasını taşıyacak.” şeklinde konuştu.

TÜBİTAK ile 30’a yakın ortak proje ve 8 patent geliştiren Prometeon’un kapasitesinin, yeni Ar-Ge yatırımlarıyla daha da artacağını belirten Varank, “Prometeon Lastik Grubu ayrıca, iklim değişikliği konusunda inisiyatif alan değerli yatırımcılarımızdan bir tanesi.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye olan güveni Ar-Ge Merkezi yatırımıyla taçlandırdık”

Türkiye’nin Prometeon Tyre Group içerisinde en fazla büyüyen pazar olduğunu söyleyen Prometeon Tyre Group Genel Müdür Vekili Roberto Righi, “Prometeon Türkiye, 75 ülkeyi kapsayan Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Rusya bölgesinin idari üssü. Türkiye’de lastik pazarı ortalamasının üzerinde bir büyüme oranı yakalayarak pazar payımızı artırdık. 2020’de Türkiye pazarı, yurtdışı pazarlar arasında en fazla büyüyen pazar oldu. 2021’in ilk yarısında pazarın yaklaşık yüzde 12 üzerinde gerçekleştirdiğimiz büyümenin yanı sıra Türkiye’ye olan güvenimizi Ar-Ge Merkezi yatırımımızla da taçlandırdık. Türkiye’deki yeni Ar-Ge Merkezimiz Grubun dünya çapındaki en büyük araştırma ve geliştirme tesisi konumunda yer alıyor.” dedi.

Righi, “2017’de başladığımız yatırımlar 2023’te toplam 160 milyon dolara ulaşacak. Yıllık üretim kapasitemizi 1,5 milyon lastiğe yükselterek, 2017’den 2020’ye uzanan yatırım hedefimizi tamamladık. 2021-2023 yılları arasında 40 milyon dolarlık yatırım hedefimiz çerçevesinde hem teknolojik ihtiyaçlar hem de üretim kapasitesi iyileştirmeleri için yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu miktarın 15 milyon doları yeni Ar-Ge Merkezimizin tamamlanması için tahsis edilecek” ifadesini kullandı.

Türk lastik pazarındaki Bakanlık lisanslı ilk Ar-Ge Merkezi

Prometeon Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander, “Türkiye sürekli gelişen, büyüyen ve üreten bir ülke. Kocaeli’deki Türkiye’nin ilk lastik fabrikasında 60 yılı aşkın tecrübeyle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ar-Ge Merkezimiz, Türk lastik pazarındaki Bakanlık lisanslı ilk Ar-Ge Merkezi olup, yeni yatırımımız Türk mühendislerinin geliştireceği ürünlerle çalışmalarımıza hız kazandıracak.” açıklamasını yaptı.

Kocaeli fabrikasındaki Ar-Ge Merkezi yatırımının Türkiye’nin rolü için oldukça kritik olduğunu vurgulayan Prometeon Tyre Group Global CTO’su Alexandre Bregantim de şunları söyledi: “Türkiye'ye 2023’e kadar 160 milyon dolar yatırım yapmak üzere yola çıktık. Kocaeli’deki fabrikamızı grubumuzun en büyük ticari lastik üretim merkezine dönüştürdük. Üretim kapasitemizi 1,5 milyon adete çıkardık. Türkiye, grubun en gelişmiş teknolojiye sahip fabrikası olarak Prometeon'un en premium pazarları olan Avrupa ve Türkiye için üretimde başrolü üstleniyor. Prometeon Tyre Group olarak ciromuzun yaklaşık yüzde 3’ünü inovasyon yatırımlarına harcıyoruz. Ar-Ge Merkezi’nde yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltan yeni lastik teknolojileri geliştirmek için yaklaşık 100 kişilik Ar-Ge ekibiyle çalışıyoruz.” diye konuştu.