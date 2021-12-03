Protesto edilen senet adedi ekimde geriledi

Ekim 2021’de protesto edilen toplam 33 bin adet senedin parasal tutarı 900 milyon TL oldu. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında senet adedi bir önceki aya göre yüzde 3 gerilerken, tutar yüzde 2 arttı.

2021 yılının Ocak-Ekim döneminde protesto edilen toplam 356 bin adet senedin tutarı 9,8 milyar TL oldu. Söz konusu dönemde, senet adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 gerilerken, senet tutarı ise yüzde 3 arttı.

Yüzde 36'3'u İstanbul'da

2021 yılı Ocak - Ekim döneminde, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 36,3’ünü İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 10,9 ile Ankara,

yüzde 5,7 ile İzmir, yüzde 4,1 ile Bursa ve yüzde 3,9 ile Konya izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Ardahan ve Bayburt oldu.