Protesto edilen senet tutarı ve sayısı eylülde azaldı

27 Ekim 2020

Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında geçen senenin aynı ayına göre, protesto edilen senet adedi ve tutarı sırasıyla yüzde 47 ve yüzde 63 azaldı. Bir önceki aya göre senet adedi yüzde 5, senet tutarı yüzde 4 düştü.

2020 yılının Ocak-Eylül döneminde protesto edilen toplam 459 bin adet senedin tutarı 8,6 milyar TL oldu. Söz konusu dönemde, senet adedi bir öncesi yılın aynı dönemine göre yüzde 36, tutarı ise yüzde 45 geriledi.

İl bazında protesto edilen senetler

Ocak - Eylül 2020 döneminde, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 32,6’sını İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 11,7 ile Ankara, yüzde 5,4 ile İzmir, yüzde 4,4 ile Konya ve yüzde 3,5 ile Bursa izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Kilis oldu.