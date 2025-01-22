Protesto edilen senetler aylık bazda düştü, yıllık bazda arttı

Türkiye Bankalar Birliği, Aralık 2024 dönemine ait protesto edilen senet istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Aralık ayında toplam 22 bin 683 senet protesto edilirken, bu senetlerin parasal değeri 5,6 milyar TL olarak kaydedildi.

Bir önceki aya kıyasla protesto edilen senet adedinde yüzde 1,7 oranında düşüş görülürken, toplam tutar yüzde 1,3 artış gösterdi. 2023 yılının aynı döneminde 18 bin 241 adet olan protesto edilen senet sayısı, 2024 yılında yüzde 24 artışla 22 bin 683’e ulaştı.

İl bazında protesto edilen senetler

2024 yılı Ocak-Aralık döneminde protesto edilen senet adedinde İstanbul, Konya, Ankara, İzmir ve Antalya ilk sıralarda yer aldı. Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 25’i İstanbul’dan bildirildi. Bunu yüzde 9 ile Ankara, yüzde 8 ile İzmir, yüzde 7 ile Konya ve yüzde 6 ile Antalya izledi.

Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Kilis ve Ardahan olarak belirlendi.