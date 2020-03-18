PTT emekli promosyon yarışına "evde ödeme" seçeneğiyle girdi

18 Mart 2020

ANKARA (DÜNYA) – PTT, mart ayı itibarıyla maaşını üç yıl boyunca PTT’den alma taahhüdü veren emekli hak sahiplerine 750 TL’ye kadar promosyon verileceği, şubelere gelen kişilerin promosyonu 3 gün içinde alabileceğini ayrıca isteyen kişilere evde ödeme yapılabileceğini açıkladı.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, uygulamaya yönelik yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet yürüten bir şirket olduklarını vurgulayarak, emeklilere yönelik çok sayıda kampanya düzenlediklerini kaydetti. PTT ve SGK’nın emekli maaş ödemelerine yönelik protokolü bulunduğunu kaydeden Gülten, “Evde maaş ödemesiyle emeklilere ayrıcalıklı bir hizmet sunuyoruz. Emeklilerimiz, promosyon ödemelerini ister evde ödeme hizmeti ile isterlerse Türkiye genelinde en yaygın iş yeri ağına sahip olan PTT'mizin 5 binin üzerindeki iş yerlerinden veya 4 bine yakın PTT ATM’si ile 14 bin kamu bankası ATM’sinden alabilecek” dedi.

PTT’ye promosyon başvurusu yapan emekli hak sahiplerine ücretleri, başvuru tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde peşin olarak yapılacağını ifade eden Gülten, “2020-2023 yıllarını kapsayan yeni dönem promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı 1500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 500 TL, aylığı 1500 ve 2500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL, aylığı 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak” diye konuştu.