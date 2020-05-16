PTTBANK doğrudan EFT imkanı sağlamaya başladı

16 Mayıs 2020

ANKARA - DÜNYA



PTT’den yapılan açıklamada, “PTTBank’a, Merkez Bankası tarafından EFT kodu tahsis edildi. Müşteriler, PTTBank ile karşılıklı EFT işlemlerini PTTBank hesaplarından, doğrudan gerçekleştirebilecek” denildi.

PTTBank’ın, havale, PTTBank hesabı (posta çeki), efektif işlemler gibi asli hizmetlerin yanı sıra banka ve kurumlar ile yapılan sözleşmeler kapsamında kredi verme, maaş ve yardım ödemeleri, tahsilat, e-Devlet şifre vb. birçok hizmeti de sunduğu hatırlatıldı.

EFT işleminin, Türkiye Bankalar Birliği ile Merkez Bankası teknik entegrasyon işlemlerinin tamamlanması sonrasında başlayacağı kaydedildi.

PTTBank, 5 bine yakın iş yeri, 4 bine yakın ATM, 8,6 milyon banka ve ön ödemeli kart ile bankacılık hizmetleri veriyor.