PÜİS Başkanı Okumuş: Akaryakıt yerine fatura ticareti yapanlar var

21 Eylül 2020

ANKARA (DÜNYA)

Sektörün en önemli sorunlarından birisinin akaryakıt üzerinden yapılan vergi kaçakçılığı olduğunu belirten Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, “Akaryakıt yerine fatura ticaretinin yapılması suretiyle devletin vergisinin kaçırıldığı bu kaçakçılığın önlenmesinin yollarından biri de denetimlerin sürekli ve etkili bir biçimde yapılmasıdır” dedi. Okumuş, kaçakçıların sektöre verdiği zararı COVID-19’un bile vermediğini bildirdi.

Amasya’da denetim yapan bir Vergi Dairesi uzmanının saldırıya uğramasıyla ilgili üyelere bir duyuru gönderen İmran Okumuş, istasyonlara denetime gelen görevlilere yardımcı olunması gerektiğini bildirdi.

Uzun zamandır sektörün en önemli sorunlarından biri akaryakıt üzerinden yapılan vergi kaçakçılığı olduğunun altını çizen Okumuş, “Akaryakıt yerine fatura ticaretinin yapılması suretiyle devletin vergisinin kaçırıldığı bu kaçakçılığın önlenmesinin yollarından biri de denetimlerin sürekli ve etkili bir biçimde yapılmasıdır” dedi.

Kaçakçılığın en fazla zarar verdiği kesimin yine bayiler olduğunu belirten Okumuş, “Devletin hazinesini soyan, sektörde haksız rekabet yaratan, sektörün adına leke süren bu kaçakçıların sektörden temizlenmesi ve deşifre olmaları için tüm meslektaşlarımızın elini taşın altına koymaları şart. Biz PÜİS olarak bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla işbirliği içindeyiz. Tüm meslektaşlarımızdan da aynı duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Akaryakıtın bir maliyeti olduğunu ve bunun altında yapılan satışların devletin vergisini çaldığını bildiren İmran Okumuş, “Sektörümüzdeki fatura kaçakçılığının ulaştığı boyut artık can yakıyor. Fatura kaçakçıları vergisini son kuruşuna kadar ödeyen dürüst istasyon sahiplerinin ticari hayatlarını bitirme noktasına getirdi. Bu soruna bir an önce çözüm bulunması şart” diye konuştu.

“Kaçağın verdiği zararı COVID bile vermedi”

COVID-19’un Türkiye ve dünya ekonomilerine çok büyük zarar verdiğine dikkat çeken Okumuş, buna karşılık fatura kaçakçılarının sektöre verdiği zararı COVID-19’un bile vermediğini kaydetti. Okumuş, fatura ticareti yapanlar ceplerini doldururken, 50 yıldır sektörde dürüst faaliyet gösteren bayilerin tek tek battığını vurguladı.

Kaçakçılığın temel kaynağının sadece fatura ticareti yapmak için kurulan dağıtım şirketleri olduğunu söyleyen İmran Okumuş, “Sektörümüzdeki fatura kaçakçılığının kaynağı sırf bu amaçla kurulan ve çantacı olarak tabir ettiğimiz dağıtım şirketleri. Acilen bu dağıtım şirketlerinin mercek altına alınması şart. Dağıtım şirketi lisans kriterleri yeniden düzenlenmeli ve depo, sermaye ve bayilik şartları ağırlaştırılmalı” diye konuştu.

“KDV, ÖTV’ye eklenmeli”

Sektördeki kaçakçılığın önlenmesinin bir yolunun da akaryakıttan alınan KDV’nin ÖTV’ye eklenmesi olduğunu belirten Okumuş şunları söyledi: “Sürekli gündemde tuttuğumuz bu talebimizin gerçekleşmesi halinde akaryakıt sektöründeki vergi kaçakçılığının önemli ölçüde azalacağını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra denetimler etkin ve sürekli olursa kısa sürede bu sorun sektörümüzün gündeminden düşecektir”.