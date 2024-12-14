PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş: Darphane-PÜİS diyaloğu UTTS'de uzlaşıyı sağladı

Ege Bölgesi Akaryakıt Bayileri Toplantısı sonrasında PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş UTTS ile ilgili açıklamalarda bulundu. UTTS’ye geçişin sancılı bir süreç olduğunu belirten Okumuş, “Darphane başvuru süresini uzattı. Akaryakıt bayilerine 31 Ocak’a kadar başvuru, 30 Nisan'a kadar montaj süresi için hak tanındı. Bu süre de yetmeyebilir çünkü 13 bin benzinliğe sistem kurulacak. Sancılı süreci geçtik, her şey daha olumlu gidiyor” dedi.

Darphane-PÜİS diyaloğu

UTTS’ye geçiş sürecinde devletin kayıt dışıyla mücadelesine direnmediklerini aktaran Okumuş, Darphane-PÜİS diyaloğunun olumlu sonuçlarından duyduğu memnuniyeti belirtti ve: “Darphane, mevcut taşıt tabanca okuyucularının akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından akaryakıt istasyonlarına bedelsiz verilmesi halinde bunların yüklenici firma tarafından bedelsiz değiştirilmesini önerdi ve bu öneri dağıtım şirketleri tarafından büyük bir memnuniyetle kabul edildi. Akaryakıt bayilerinin her yıl 50 bin lira ödemesi yerine 5 yılda bir ödemesi kabul edildi. Çok daha önemli bir kazanım var. Taşıt Tanıma Sistemi'si olmayan, o teknolojiyi kullanmayan Anadolu'da köylerdeki 3 bin litrenin altında akaryakıt bayilerinin ne olacağı önemli bir tartışmaydı. Orada da devreye girdik, uzlaşıyı sağladık. 3 bin litrenin altında benzin ve motorin satan akaryakıt bayilerinin sistemini de bir ücret talep etmeden kamu desteğiyle, yükletici firmayla ve bizim aracılığımızla çözmüş olduk. Bunu çözünce de başvuru yayınladık. 2024 yılında başvurun ki, hızlanmış amortismandan 13 ayda faydalanmış olursunuz, diye meslektaşlarıma önerim oldu” dedi.

Maliyetlere ve uygulamaya itiraz ettik

"Yıllardır talep ettiğimiz, elle plakaya girilmesin, kaçakçılık olmasın, sektörde kirlilik ortadan kalksın dediğimiz bir şey. Bu başkası için de rant kapısı olmamalı. Onun için de bu görüşmeleri devam ettireceğiz” diyen Okumuş, UTTS’nin maliyetlerine karşı çıktıkları için dava açtıklarını ancak davaların geri çekildiğini söyledi:

“Devlet-özel sektör diyaloğu ile bütün olumsuzlukları ortadan kaldıran açıklamayı bize yaptılar ve ikna olduk. Belirsizlik ortadan kalktı. İnandığımız için davaları geri çektik. Birçok dava açmıştık hem yönetmeliğe hem tebliğe hem kılavuza hem de tarifeye. Davalarımızı geri çekiyoruz. Ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak, toplanacak vergi için düzenlemeye biz hayır diyemeyiz. Bizim hayır dediğimiz uygulamaydı, maliyetlerdi. Onu da Darphane ile istişareyle çözdük.”