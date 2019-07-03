PÜİS'ten EPDK'nin taslaklarına destek

03 Temmuz 2019

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) dün kamuoyunun görüşüne açtığı, "Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin Kurul Kararı Taslağı" ile "Akaryakıt ve LPG Piyasalarında Uygulanan Promosyonlar Hakkında Karar Taslağı"nı desteklediklerini bildirdi.

Okumuş, yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak akaryakıt bayileri üzerindeki bazı yüklerin kaldırılması için uzun zamandır EPDK nezdinde yoğun girişim ve çalışmalarda bulunduklarını vurguladı.

Finansal promosyonların kaldırılmasının bayiler açısından çok önemli bir adım olduğuna dikkati çeken Okumuş, "Finansal promosyonların kaldırılması, bayilerden alınan otomasyon bedellerine son verilmesi, toplam kar payının en az yüzde 55’inin bayilere verilmesi gibi bayiler için hayati öneme sahip sorunların çözümünü içeren kurul kararı taslakları için başta EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz olmak üzere, emeği geçen tüm yetkililere şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Okumuş, dağıtım şirketleri tarafından her ay bayilerden otomasyon bedeli alınmaması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Taslağa göre, dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan otomasyon konusunda bayilerden herhangi bir ücret alınamayacak. Taslak uyarınca otomasyon bedelinin yanı sıra, mevzuatta dağıtıcı sorumluluğunda olan veya bayiye teslimden önceki aşamalarda gerçekleştirilen iş ve işlemlere ilişkin maliyetlerin herhangi bir ad altında bayilere yansıtılamayacağı da öngörülüyor. Öte yandan, sendikamızın uzun bir süredir dile getirdiği dağıtım kesimine tanınan toplam kar payının yüzde 50’sinden fazlasının bayilere verilmesi talebinin de kurul kararı taslağı ile düzenlenmesi bayilerimiz açısından önemli bir kazanımdır."

"Sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi gerekiyor"

Okumuş, EPDK tarafından hazırlanan yeni taslakların en kısa sürede kuruldan geçmesini beklediklerini ifade ederek, dağıtıcı ve bayi temsilcilerinin en kısa sürede bir araya gelerek kurul kararı taslaklarını masaya yatırıp görüşmeleri gerektiğini bildirdi.

Ayrıca sektörde maliyet altındaki fiyatlarla yapılan satışların da en kısa sürede çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizen Okumuş, "Maliyetin altındaki fiyatlarla yapılan satışlar sektörümüzde haksız rekabet yaratırken, devletimizin de önemli oranda vergi kaybına neden olmaktadır. Sektörümüzü olumsuz etkileyen, devletimizi vergi kaybına uğratan bu sorunun EPDK’den çok Maliye Bakanlığı’nın atacağı adımlarla çözüme kavuşturulabileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.