Putin: BRICS, küresel ekonomik büyümenin motoru olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS grubunun küresel ekonomik büyümenin ana motoru haline geleceğini ve Batı'ya karşı güçlü bir ekonomik denge unsuru oluşturacağını ifade etti. Putin, Kazan’da 22-24 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan BRICS zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, bu ülkelerin hızla büyüyen ekonomileri sayesinde küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) artışında başrolü üstleneceğini belirtti.

Putin, BRICS ülkelerinin ekonomik egemenlik kazanacağını ve giderek dış müdahalelere daha az bağımlı hale geleceğini vurguladı. Ayrıca, ABD dolarının küresel finans üzerindeki etkisini azaltmak için bu ülkeler arasındaki iş birliğinin güçleneceğine dikkat çekti. Putin’e göre BRICS, Batı'nın Ukrayna'daki politikalarının Rusya’yı izole etme çabalarına karşı da bir güç gösterisi niteliğinde.

BRICS zirvesine Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin katılımı doğrulanırken, Brezilya, Güney Afrika ve yeni katılan Mısır, Etiyopya ve İran da bu küresel gücün etkisini artırmaya katkı sunacak. Zirvenin, Rusya’nın uluslararası arenadaki konumunu güçlendirme açısından kritik bir öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.