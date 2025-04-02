Putin, Goldman Sachs'ın Rusya'daki hisselerinin satışına onay verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Goldman Sachs'a ait bazı Rus şirketlerindeki hisselerin Balchug Capital adlı şirket tarafından satın alınmasına onay verdi. Söz konusu kararname, ülkenin resmi yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, ABD merkezli Goldman Sachs, Rusya’daki yatırımlarından çıkış sürecini sürdürüyor. Onaylanan satış kapsamında, Inter RAO, Gazprom, Rosneft, Surgutneftegaz, Novatek, NLMK, Rostelecom, Tatneft ve Lukoil gibi Rusya'nın önde gelen enerji ve sanayi şirketleri bulunuyor.

Putin, 31 Ocak'ta Goldman Sachs'ın ülkedeki iştirakinin Balchug Capital tarafından satın alınmasına da onay vermişti. Bu gelişmeler, Batılı finans kuruluşlarının Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Rusya Merkez Bankası, Goldman Sachs’ın aracılık lisansını Ağustos 2024’te iptal etmişti. Savaş sonrası Batılı bankalar ve finans kuruluşları, Rusya’daki yatırımlarını büyük ölçüde geri çekme kararı almıştı. Putin’in onayıyla, Goldman Sachs’ın Rus piyasasından tamamen çıkışına yönelik önemli bir adım daha atılmış oldu.