Putin: Rus ekonomisi yavaşlamaya rağmen büyümeye devam ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle bir araya gelerek Rus ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Putin, ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekte yavaşlamasına rağmen büyümeye devam ettiğini ve yıl sonu büyüme oranının yüzde 3,9’a ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Rus sanayi sektörünün yılın ilk sekiz ayında yüzde 4,5 büyüdüğüne değinen Putin, “Ülkemizde işsizlik oranı yüzde 2,4 ile rekor seviyede düşük seyrediyor” ifadesini kullandı. Bununla birlikte Putin, yaptırımlar, teknoloji ve personel eksikliği gibi yapısal sınırlamaların ekonomide zorluk yarattığını belirtti. Putin, özellikle endüstri, tarım ve finans alanlarında karşılaşılan bu kısıtlamalarla başa çıkmak için ilave çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Putin ayrıca, yüksek politika faiz oranlarına rağmen kurumsal kredilerdeki hızlı artışa dikkat çekerek, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla bu alanda yeni çalışmalar yapılması için talimat verdi. Putin’in açıklamalarına göre, Rusya’nın büyüme oranı yıl sonunda küresel ortalamanın üzerine çıkmayı hedefliyor.