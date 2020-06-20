Putin: Sızıntıyı temizleme Rusya için eşi görülmemiş bir çalışma olacak

20 Haziran 2020

Rusya’nın Kuzey Kutbu’nda yer alan Norilsk kenti yakınlarında bir petrol tankerinin depo basıncını kaybetmesiyle 29 Mayıs’ta 21 bin ton mazot nehirler ve toprağa karıştı. Greenpeace yaşanan sızıntıyı 1989 yılında Alaska’da yaşanan Exxon Valdez petrol sızıntısı kadar vahim olarak değerlendirdi.

Putin devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, “Anladığım kadarıyla daha önce Rusya’nın sulardan bu derece büyük bir kirlilik temizleme çalışması olmadı” dedi.

Rusya Devlet Balıkçılık Dairesi’nden yapılan açıklamada biyoçeşitliliğin tamamen toparlanmasının en az 10 yıl süreceğini, Rusya Devlet Çevresel Gözlemci Kurumu ise sızıntının verdiği zararı değerlendirme çalışmalarının 1 Temmuz tarihine kadar tamamlanacağını açıkladı.

Greenpeace aktivisti Vladimir Chuprov, yetkililerin yeteri kadar hızlı harekete geçmediğini ve bu yüzden çevreye verilen zararın 100 milyar rubleye(1.44 milyar dolar) ulaştığını söyledi.

Rus madencilik firması Norilsk Nickel ortaklarından Vladimir Potanin, firmanın temizleme çalışmaları için şimdiden 5 milyar ruble harcadığını ve acil durum uzmanlarıyla birlikte çalışarak kirli toprak ve mazot temizleme çalışmaları yaptığını açıklamıştı. Firmadan gelen açıklamaya göre sızan mazotun nehirlerden yüzde 90’ı topraktan ise yüzde 70’i temizlenmiş durumda.

Firma ayrıca 2020-2021 yılları için petrol depolama tanklarının güvenliği adına 13.5 milyar rublelik bir bütçe ayırdıklarını açıkladı.

Putin daha önce yetkililere petrol depolarının güvenliğiyle ilgili bir çalışma yapılması gereğini belirtmiş, yetkililer de yapılacak çalışmanın 24 Temmuz tarihinde biteceğini söylemişlerdi.