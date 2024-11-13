Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını görüştü
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi ele alınırken, Filistin'deki durumun da istişare edildiği belirtildi.
Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasaları üzerine fikir alışverişinde bulunmak üzere telefonda görüştü.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Bin Selman'ın yaptığı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen işbirliğinin istişare edildiği görüşmede, söz konusu işbirliğinin, gönüllü petrol arzı kısıntılarının da katkısıyla enerji piyasalarında istikrar sağladığı vurgulandı. Görüşmede, BRICS Liderler Zirvesi ele alınırken, Filistin'deki durumun da istişare edildiği belirtildi.