Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını görüştü

Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasaları üzerine fikir alışverişinde bulunmak üzere telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Bin Selman'ın yaptığı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen işbirliğinin istişare edildiği görüşmede, söz konusu işbirliğinin, gönüllü petrol arzı kısıntılarının da katkısıyla enerji piyasalarında istikrar sağladığı vurgulandı. Görüşmede, BRICS Liderler Zirvesi ele alınırken, Filistin'deki durumun da istişare edildiği belirtildi.