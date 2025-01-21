Putin'den 220 milyar doları aşan Rus-Çin ticaret hacmine yönelik açıklama...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping video konferans görüşmesi yaptı. Görüşmede Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin hızla gelişmeye devam ettiğine işaret eden Putin, "Moskova ile Pekin arasındaki işbirliği, ulusal çıkarlara ve büyük güçler arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğine dair benzer yaklaşımlara dayanmaktadır" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler ve G20 gibi oluşumlarda da Çin'le eşgüdüm içerisinde hareket ettiklerini vurgulayan Putin, "Daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeninin inşasını ortaklaşa savunuyor ve Avrasya alanında, bir bütün olarak dünyada bölünmez güvenliği sağlamak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Putin: "Çin bizim ana ticaret ortağımız"

İki ülkenin karşılıklı ticaret hacminin 'olumsuz dış müdahalelere' rağmen gelişme gösterdiğine dikkati çeken Putin, "Geçen yılın ilk 11 ayında ticaret hacmimiz yüzde 7 artarak 220 milyar doları geçti. Çin verilerine göre geçen yıl toplam 245 milyar dolara ulaştı. Çin bizim ana ticaret ortağımız ve Rusya da Çin’in en büyük beşinci ticaret ortağı konumunda." ifadesini kullandı.

Rus gazını Çin’e taşıyan Sibirya’nın Gücü boru hattının 5 yıl önce faaliyete geçtiğini anımsatan Putin, şunları kaydetti: "Çin, Rus enerji kaynaklarının en büyük tüketicisidir. Çin'e petrol ihracatı açısından ilk sırada yer alıyoruz. Sanayi, ulaştırma, tarım ve diğer alanlarda başarılı ortak projeler uygulanmaktadır. Çin’in şehirlerinde 'Made in Russia' fuarları düzenleme uygulaması oldukça başarılıydı."