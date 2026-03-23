Putin'den enerji şirketlerine net talimat: Kazandıklarınızla borcunuzu ödeyin

Orta Doğu'da patlak veren savaş enerji fiyatlarının ateşini harlarken krizi fırsata çevirip kazançlarını katlayan Rs enerji devlerine Putin'den dikkat çeken bir talimat geldi.

Başkent Moskova'da önemli açıklamalarda bulunan Putin, ekonomide sürdürülebilir büyüme sürecine girilmesi gerektiğini vurgulayarak "Bu sürece geri dönerken de enflasyonun yavaşlaması ve işgücü piyasasındaki istikrarın korunması önemli" dedi.

'Ek gelirleri borç yüklünü azaltmak için kullanın'

Putin, küresel enerji fiyatlarındaki artışla birlikte gelirlerinde yükseliş kaydedilen Rus enerji şirketlerine ilişkin konuşarak, "Rus petrol ve doğal gaz şirketleri, artan küresel hidrokarbon fiyatlarından elde ettikleri ek gelirleri borç yüklerini azaltmak için kullanmayı düşünmelidir. Bu olgun bir karar olurdu" ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle küresel piyasalarda enerji fiyatlarında sert artışlar yaşanıyor.