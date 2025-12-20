Putin'den faiz ve enflasyon yorumu

Rusya Merkez Bankası, cuma günü politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 16 seviyesine düşürdü. Karar, enflasyondaki ivme kaybına rağmen ekonominin büyüme konusunda zorlanmaya devam ettiği bir dönemde alındı. Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, indirimin temkinli bir çerçevede yapıldığını vurguladı.

“Enflasyonda zafer için erken”

Nabiullina, kasım ayında enflasyondaki yavaşlamanın beklentilerden biraz daha hızlı gerçekleştiğini, ancak bunun önemli ölçüde tek seferlik faktörlerden kaynaklandığını belirtti. Önümüzdeki aylarda KDV artışı ve kamu tarafından belirlenen fiyatlardaki yükselişin enflasyonu yeniden etkileyebileceğine dikkat çekerek, faiz indirimlerinin hız ve ölçeğinin bu belirsizlikler dikkate alınarak belirleneceğini söyledi.

Gıda fiyatları haneleri zorluyor

Gıda fiyatlarındaki artış, Rus haneleri üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Yıllık ortalama enflasyon gerilerken, et ve kümes hayvanları gibi temel ürünlerdeki fiyat artışları birçok aile için hissedilir düzeyde. Vladimir Putin, yıllık halka açık soru-cevap etkinliğinde bu tabloyu kabul etti.

Yavaş büyüme bilinçli bir tercih

Putin, Merkez Bankası’nın bağımsız çalıştığını ve enflasyon hedeflemesi doğrultusunda sorumlu davrandığını söyledi. Ekonomideki yavaşlamanın, daha önceki sıkı para politikasının doğal sonucu olduğunu belirten Putin, yıl sonunda enflasyonun yüzde 6’nın altına, yaklaşık yüzde 5,7–5,8 bandına gerilemesini beklediklerini ifade etti. Bu yılki yüzde 1’lik büyümenin, makroekonomik istikrarı korumak için bilinçli bir tercih olduğunu savundu.

Savaşın ekonomik bedeli

Ukrayna savaşı, Rusya ekonomisi üzerinde büyümeyi sınırlayan ve yatırımcı güvenini zayıflatan en önemli faktör olmaya devam ediyor. Olası bir barış anlaşmasının ise yabancı yatırımların önünü açabileceği, tedarik zinciri aksaklıklarını azaltabileceği ve jeopolitik risklerin düşmesiyle daha güçlü büyüme ile daha hızlı parasal gevşemeye alan yaratabileceği değerlendiriliyor.