Putin’den Gazprombank’a Elon Musk talimatı! Uzayda işbirliği gündemde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da düzenlenen Geleceğin Teknolojileri Forumu kapsamında Gazprombank Başkan Yardımcısı Dmitriy Zauers ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında roket ve uzay teknolojilerinde kullanılan bataryaları inceleyen Putin, Elon Musk ile işbirliği yapılması gerektiğini belirtti.

Putin, "Musk ile güçleri birleştirmek lazım" diyerek, Tesla ve SpaceX’in sahibi olan Musk’ın ABD’de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) yöneticiliğini yaptığını hatırlattı. Musk’ın şu anda ABD’de idari birimlerde yeniden yapılandırma süreciyle ilgilendiğini belirten Putin, sürecin tamamlanmasının ardından bilim alanına döneceğini ifade etti.

"Uzayda işbirliği yapabiliriz"

Rus lider, uzay alanında Musk ile ortak projeler geliştirme fikrinin gündemde olduğunu vurgulayarak, Gazprombank yetkililerine işbirliği konusunda harekete geçmeleri talimatını verdi. Ancak ABD’nin yaptırım uyguladığı Rus bankalarından biri olan Gazprombank’ın, Musk ile nasıl bir temas kuracağı belirsizliğini koruyor.

ABD yaptırımları ve işbirliği ihtimali

Putin’in işbirliği mesajı, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Musk’ın Gazprombank ile nasıl bir temas kuracağı ve işbirliğinin hangi alanlarda olacağı şimdilik net değil. Ancak Rusya’nın uzay teknolojileri ve enerji alanında Batılı şirketlerle yeni işbirlikleri aradığı biliniyor.

Önümüzdeki süreçte Musk’tan veya Tesla ve SpaceX yetkililerinden konuyla ilgili bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.