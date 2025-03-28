Putin'den Rus gazı ihracatçılarına izin! Farklı bankalardan ödeme yapılabilecek

Rus gazı alan yabancı şirketlere uygulanan özel ödeme sürecini belirleyen ve ödemelerin Gazprombank dışındaki bankalara yapılmasına izin veren 5 Aralık 2024 tarihli kararın süresi 1 Temmuz’a uzatıldı.

Rusya, dost olmayan ülkelerin Gazprombank'ta döviz ve ruble hesapları açmalarını ve ödemelerini ruble ile yapmalarını öngören kararnameyi 1 Nisan 2022’de yürürlüğe koymuştu.

ABD'den Gazprombank'a yaptırım

Gazprom'un ortakları arasında yer alan Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu. ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a 21 Kasım 2024’te yaptırım uygulamaya başlamıştı. Putin de Aralık 2024’te ödemelerin diğer bankalar üzerinden yapılabilmesine olanak tanıyan kararnameyi onaylamıştı.