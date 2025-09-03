Putin’in Özel Temsilcisi Dmitriyev: AB’nin yanlış kararlarının bedeli onlarca yıl sürecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Avrupa Birliği’nin (AB), verdiği yanlış kararlar nedeniyle yüksek enerji fiyatları ve göçlerle mücadele ettiğini belirterek, “AB’de liderler hızla değişiyor ancak kötü kararları yüzyıllar olmasa da onlarca yıl felaket sonuçlar doğurmaya devam edecek.” dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Rusya ile Çin arasında anlaşma sağlanan Sibirya’nın Gücü 2 doğal gaz boru hattına ilişkin bir paylaşımı alıntılayan Dmitriyev, "Avrupa'nın endüstriyel başarısına güç veren düşük maliyetli, güvenilir Rus boru hattı, gazı Çin'e yönlendirilecek" ifadesini kullandı.

Dmitriyev, Sibirya’nın Gücü 2 konusunda imzalanan anlaşmanın tarihi öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "AB liderlerinin yanlış kararları, AB'yi yüksek enerji fiyatları, yüksek enflasyon ve yüksek göç ile karşı karşıya bıraktı. AB’de liderler hızla değişiyor ancak kötü kararları yüzyıllar olmasa da onlarca yıl felaket sonuçlar doğurmaya devam edecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile Çin arasında, Sibirya’nın Gücü 2 boru hattı için dün mutabakat zaptı imzalandı. Söz konusu güzergah üzerinden Çin’e yılda 50 milyar metreküpe kadar doğal gaz sevkiyatı öngörülüyor.