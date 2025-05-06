PwC, ABD'de 1.500 kişiyi işten çıkaracak

Muhasebe ve danışmanlık devi PricewaterhouseCoopers (PwC), ABD’deki iş gücünde önemli bir küçülmeye gidiyor. Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, yaklaşık 1.500 pozisyonu kapatarak ABD'deki çalışan sayısında yüzde 2’lik bir azalma planlıyor.

PwC’nin ABD’de yaklaşık 75 bin çalışanı bulunuyor. İşten çıkarmaların özellikle denetim ve vergi departmanlarını etkileyeceği belirtiliyor. Söz konusu karar, uzun süredir alışılmadık derecede düşük seviyelerde kalan personel yıpranma oranlarına yanıt olarak kapsamlı bir iç değerlendirme sürecinin ardından alındı.

Şirket adına açıklamada bulunan bir PwC sözcüsü, "Bu zor bir karardı ve bu kararı özenle, düşünceli bir şekilde ve çalışanlarımız üzerindeki etkisinin derin farkındalığıyla aldık; üst üste yıllar boyunca tarihsel olarak düşük seviyelerde seyreden yıpranma oranlarının bu adımı atmayı gerekli kıldığını takdir ediyoruz" dedi.

İşten çıkarma kararının duyurulmasıyla birlikte, etkilenen çalışanlar Mayıs ayı başında ani Microsoft Teams toplantılarına çağrıldı.