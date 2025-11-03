PwC'den "Efsane Cuma" araştırması: Tüketici fiyat kadar güvene de bakıyor

PwC’nin bu yıl ikinci kez yayımladığı “Efsane Cuma Dosyası 2025” araştırması, Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 87’sinin kasım ayı indirim dönemlerinde alışveriş yapmayı planladığını gösteriyor. Katılımcıların büyük bölümü fiyat avantajı kadar markaya duyulan güveni de karar sürecinde belirleyici görüyor. Türkiye’de tüketiciler, Avrupa ortalamasının üzerinde bir harcama eğilimiyle ortalama 320 Euro harcamayı planlıyor.

Sadakat ve güven öne çıkıyor

Araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 53’ü geçtiğimiz yıl ilk kez alışveriş yaptığı markadan bu yıl tekrar alışveriş yapmayı planlıyor. Bu oran, Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde bir sadakat göstergesi olarak değerlendiriliyor. PwC Türkiye Ortağı Cihan Harman, “Efsane Cuma artık yalnızca indirim değil, güven, değer ve sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen bir tüketim kültürünün yansıması” ifadesini kullandı.

Araştırma, sosyal medya ve fenomen etkisinin yükseldiğini, Türkiye’de katılımcıların yüzde 31’inin sosyal medya reklamlarını takip ettiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, yapay zekâ destekli alışveriş araçlarının Türkiye’de Avrupa’dan daha hızlı benimsendiği belirtiliyor (%13’e karşı %9).

Operasyonel mükemmeliyet ve stok yönetimi kritik

Katılımcıların yüzde 26’sı stok eksikliğini alışveriş deneyimini olumsuz etkileyen başlıca unsur olarak değerlendiriyor. Raporda, markaların kısa vadede operasyonel mükemmeliyete, uzun vadede ise güven inşasına odaklanmasının rekabet avantajı yaratacağı vurgulanıyor.

Giyim ve elektronik ilk sırada

Türkiye’de yetişkin giyim (%52), elektronik (%36) ve çocuk giyim (%30) en çok tercih edilen kategoriler olarak öne çıkıyor. Ayrıca tüketicilerin yüzde 82’si kasım indirimlerinde yeni yıl hediyelerinin tamamını veya bir kısmını almayı planlıyor.