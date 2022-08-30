QNB Finansbank emekli promosyonu ne kadar?

QNB Finansbank emekli promosyonu merak ediliyor. Özel bankaların promosyon ödemesi kamu bankalarına göre oldukça yüksek olurken, bu promosyon miktarları emekli maaş müşterilerini özel bankalara yönelmesine den oluyor. QNB Finansbank emekli maaşını taşıyan müşterilerine 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli maaş promosyonu emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılırken, aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 4650 TL, aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 5800 TL, aylık 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara ise 7000 TL emekli promosyonu ödemesi yapılacak.

Ayrıca emekli yakını öneren tüm müşteriler, önerdiği müşteri başına 1000 TL öner kazan nakit promosyonundan faydalanabilecek.

QNB Finansbank emekli promosyonu almak isteyen müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini QNB Finansbank'dan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

QNB Finansbank emekli promosyonuna ilişkin başvurular şubeler, internet şubesi, QNB Finansbank Mobil ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.