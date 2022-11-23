QNB Finansbank sendikasyon kredisi sağladı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre QNB Finansbank 22 Kasım tarihinde uluslararası finansal kurumlarla, 184,5 milyon dolar ve 253 milyon euro olmak üzere iki dilimden oluşan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi temin etmek üzere anlaşma imzaladı.

367 gün vadeli sendikasyon kredisinin toplam maliyeti dolar dilim için Sofr+yüzde 4,25 yıllık ve euro dilim için Euribor+yüzde 4,00 oldu. Banka, eş zamanlı olarak 100 milyon dolar tutarında 18 ay vadeli İslami finansman temini konusunda ikili anlaşmaya vardığını açıkladı.