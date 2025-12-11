QNB Türkiye Genel Müdürü Tan: Sorunlu kredilerdeki artış sürpriz olmadı

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 5. Finansın Geleceği Zirvesi, "Bankacılığın Geleceği" paneliyle Turkuvaz Medya Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Tan 2,5 senedir ana hedefi enflasyonla mücadele olan istikrar programının enflasyondaki önemli düşüşle beraber ilerlemeyle devam ettiğini belirtti.

Tan, enflasyonda yıl sonu beklentisinin yüzde 31'ler seviyesinde olduğunu kaydederek, "Programla beraber faiz hadlerinin arttığı, şimdi yavaş yavaş azalmaya başladığı ama reel sektörü de çok etkileyen, dengelerin de oldukça yerinden oynadığı bir dönem geçirildi ve geçirilmeye devam edecek. Bunun tabii ki firmaları etkilemesi, döviz kurlarındaki hareket, döviz kurlarındaki daha stabilizasyonun getirdiği rahatlama ama diğer tarafta belki ihracatla ilgili destek ihtiyaçları, diğer taraftan işletme sermayesi ihtiyaçlarıyla ilgili artışlar ve finansman maliyetleri gibi birçok konu üst üste gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

'Sorunlu kredilerdeki artış sürpriz değil'

2024'ün son çeyreğinden itibaren sorunlu kredilerde artış gördüklerini anlatan Tan, bu artışın bankacılık sektörü için sürpriz olmadığını vurguladı.

Tan, "Hepimiz bunun farkındaydık. Bununla ilgili bütün sistem tedbirlerini almıştı ve şimdi artışı da ikiye ayırmak lazım. Ağırlıklı bireysel kredilerden bir artış geldi ki ilk başlarken yine bu beklenen bir yoldaydı. Daha sonradan da tüzel tarafta birazcık daha gecikmeli olarak tüzel tarafta da artış geldi. Peki bu artış korkutucu bir artış mı? Geldiği oranlar ne? Bugün Türkiye'deki bankacılık sistemindeki NPL oranı, yani tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2,5 seviyesinde. Peki bu 2,5 korkutucu mudur? Nerelerdedir? Geçmişten bugüne geldiğimizde nasıl bir seviyedir? Bence buna bakmak lazım. Bu 2,5'in korkutucu bir rakam olmaması lazım" açıklamasında bulundu.

Gelecek dönem beklentisine değinen Tan, özellikle 2026'nın ilk çeyreğinde, hatta ikinci çeyreğinin bir kısmında da bir yukarıya doğru gidişi göreceklerini ifade etti.