QNB'den Türkiye için enflasyon tahminleri!

3 Aralık'ta açıklanacak resmi kasım enflasyonu verileri öncesi QNB Bank ekonomistleri Türkiye'ye ilişkin enflasyon tahminlerini açıkladı.

Erkin Işık ve Deniz Çiçek'in de aralarında bulunduğu ekonomistler, TÜFE'nin kasımda aylık bazda yüzde 1 artmasını, yıllık enflasyon oranının ise yüzde 31,2'ye gerilemesini beklediklerini kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurmu (TÜİK) ekim ayında enflasyonun aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 olarak gerçekleştiğini açıklamıştı.

Böylece QNB ekonomistlerinin tahmini TÜFE'de aylık bazda yükseliş hızının yavaşlayacağına işaret ederken, yıllık bazda düşüşe işaret ediyor.

2025 ve 2026 yıl sonu tahminlerini açıkladılar

Bloomberg HT'de yer alan habere göre ekonomistler, meyve ve sebze fiyatları önemli ölçüde gerilerken, işlenmiş gıda fiyatlarının yüksek seyrettiğini ve bunun sonucunda gıda grubunda neredeyse yatay bir seyir izlendiğini ifade etti.

Otomobil, beyaz eşya ve elektronik gibi temel mallardaki fiyat artışlarının son aylara kıyasla yavaşladığını gözlemlediklerini kaydeden ekonomistler "Döviz kurlarındaki artışın belirgin şekilde yavaşlaması buna katkıda bulundu" yorumunu yaptı.

QNB ekonomistleri, yıl sonu enflasyonunun 2025'te yüzde 32, 2026'da ise yüzde 23 olacağını öngördü.