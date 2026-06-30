Railport’ta operasyonlar kesintisiz devam ediyor
Railport Genel Müdürü Fatih Yılmazkarasu, dünya ticaretinin intermodal köprüsü konumunda bulunduklarını belirterek, operasyonlarını kesintisiz sürdürerek, Türkiye’nin lojistik ekosisteminde önemli rol üstlenmeye devam ettiklerine atıfta bulundu.
Bugün itibarıyla intermodal terminal işletmeciliğinde yeni nesil bir yaklaşım sunduklarını öne süren Yılmazkarasu; aynı zamanda stratejik konumları sayesinde ithalat, ihracat ve transit yük taşımacılığında doğrudan bağlantı imkanı sağladıklarını bildirdi. Yılmazkarasu, “Asya ile Avrupa arasındaki lojistik akışın önemli merkezlerinden biri olan Railport, Türkiye’nin lojistik altyapısında yeni bir dönemi temsil ediyor” dedi.
Küresel ticaret için stratejik intermodal hub
Asya ile Avrupa arasında stratejik bir köprü kuran Railport, ticaret yollarının önemli bağlantı noktalarından biri olan Kartepe’den, Orta Koridor ve İpek Yolu’nun sunduğu stratejik avantajları küresel ticaretle buluşturuyor. Çin’den başlayıp Orta Asya üzerinden Türkiye’ye, buradan da Avrupa’ya uzanan Orta Koridor üzerinde stratejik bir konumda yer aldıklarını anımsatan Fatih Yılmazkarasu, “Tüm bu özellikleriyle Railport; küresel yük akışını hızlandıran ve Türkiye’nin dış ticaretteki rekabet gücünü artıran kritik bir lojistik merkez olarak öne çıkıyor” diye konuştu.
265 bin metrekarelik alanda kurulu Railport; yıllık 360 bin TEU konteyner, 1,5 milyon ton genel kargo, 130 bin bitmiş araç ve 125 bin treyler elleçleme kapasitesinin yanı sıra 20 bin metrekare kapalı depolama alanıyla demir yolu odaklı altyapısını kara yolu entegrasyonuyla destekleyerek farklı taşıma modlarını tek merkezde buluşturuyor. Böylece yük akışının daha verimli, hızlı ve kesintisiz şekilde yönetilmesine olanak sağlıyor.
İntermodal terminal işletmeciliği değişiyor
Kesintisiz operasyonlarını sürdüren şirketlerinin aynı zamanda hayata geçirdiği yeni iş birlikleri ve uluslararası bağlantılarla ticaret ağını her geçen gün daha da genişlettiğini sözlerine ekleyen Fatih Yılmazkarasu, şunları kaydetti: “Türkiye’nin intermodal taşımacılık altyapısına yön veren yeni nesil terminal yatırımlarının ilk örneği olan Railport, Kocaeli Kartepe’de stratejik bir noktada konumlanarak demir ve kara yolu entegrasyonunu kesintisiz ve yüksek verimlilikle sunuyor. Ana uluslararası ticaret koridorlarına doğrudan bağlantı sağlayan şirketimiz; geniş hinterland erişimi, güçlü operasyon altyapısı ve stratejik coğrafi konumu sayesinde ithalat, ihracat, yurt içi ve transit yük operasyonları için entegre lojistik çözümleri operasyonlarına anında yansıtabiliyor.