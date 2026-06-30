Railport’ta operasyonlar kesintisiz devam ediyor

Bugün itibarıyla intermodal termi­nal işletmeciliğinde yeni ne­sil bir yaklaşım sunduklarını öne süren Yılmazkarasu; ay­nı zamanda stratejik konum­ları sayesinde ithalat, ihracat ve transit yük taşımacılığın­da doğrudan bağlantı imka­nı sağladıklarını bildirdi. Yıl­mazkarasu, “Asya ile Avru­pa arasındaki lojistik akışın önemli merkezlerinden bi­ri olan Railport, Türkiye’nin lojistik altyapısında yeni bir dönemi temsil ediyor” dedi.

Küresel ticaret için stratejik intermodal hub

Asya ile Avrupa arasın­da stratejik bir köprü kuran Railport, ticaret yollarının önemli bağlantı noktaların­dan biri olan Kartepe’den, Orta Koridor ve İpek Yo­lu’nun sunduğu stratejik avantajları küresel ticaretle buluşturuyor. Çin’den baş­layıp Orta Asya üzerinden Türkiye’ye, buradan da Av­rupa’ya uzanan Orta Kori­dor üzerinde stratejik bir ko­numda yer aldıklarını anım­satan Fatih Yılmazkarasu, “Tüm bu özellikleriyle Ra­ilport; küresel yük akışını hızlandıran ve Türkiye’nin dış ticaretteki rekabet gücü­nü artıran kritik bir lojistik merkez olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

265 bin metrekarelik alan­da kurulu Railport; yıllık 360 bin TEU konteyner, 1,5 mil­yon ton genel kargo, 130 bin bitmiş araç ve 125 bin trey­ler elleçleme kapasitesinin yanı sıra 20 bin metreka­re kapalı depolama alanıyla demir yolu odaklı altyapısı­nı kara yolu entegrasyonuy­la destekleyerek farklı taşı­ma modlarını tek merkezde buluşturuyor. Böylece yük akışının daha verimli, hızlı ve kesintisiz şekilde yönetil­mesine olanak sağlıyor.

İntermodal terminal işletmeciliği değişiyor

Kesintisiz operasyonla­rını sürdüren şirketlerinin aynı zamanda hayata geçir­diği yeni iş birlikleri ve ulus­lararası bağlantılarla tica­ret ağını her geçen gün daha da genişlettiğini sözlerine ekleyen Fatih Yılmazkara­su, şunları kaydetti: “Türki­ye’nin intermodal taşıma­cılık altyapısına yön veren yeni nesil terminal yatırım­larının ilk örneği olan Ra­ilport, Kocaeli Kartepe’de stratejik bir noktada konum­lanarak demir ve kara yolu entegrasyonunu kesintisiz ve yüksek verimlilikle sunu­yor. Ana uluslararası ticaret koridorlarına doğrudan bağ­lantı sağlayan şirketimiz; ge­niş hinterland erişimi, güçlü operasyon altyapısı ve stra­tejik coğrafi konumu saye­sinde ithalat, ihracat, yurt içi ve transit yük operasyonları için entegre lojistik çözüm­leri operasyonlarına anında yansıtabiliyor.