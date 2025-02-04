Rakamlar açıklandı! Bankacılık devlerinden beklentileri aşan kar

İsviçre'nin önde gelen bankalarından UBS, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde 770 milyon dolar net kar açıkladı. Şirket, bu dönemde 483 milyon dolarlık kar beklentisini geride bıraktı. UBS, 2025 yılının ilk yarısında 1 milyar dolar, yılın ikinci yarısında ise 2 milyar dolarlık ek hisse geri alımı yapmayı planladığını duyurdu.

UBS’in çeyrek dönem gelirleri, LSEG analistlerinin 11,64 milyar dolar tahmininin biraz üzerinde, 11,635 milyar dolar olarak kaydedildi.

Döneme ilişkin öne çıkan finansal göstergeler arasında maddi öz sermaye getirisinin önceki çeyrekteki yüzde 7,3’ten yüzde 3,9’a gerilemesi dikkat çekti. CET 1 sermaye oranı ise yüzde 14,3 seviyesinde sabit kaldı.

2023 yılında Credit Suisse ile hükümet destekli birleşmesini tamamlayan UBS, yıl sonuna kadar 13 milyar dolarlık maliyet tasarrufu hedefliyordu. Bu hedefin 7,5 milyar dolarlık kısmının gerçekleştirildiği bildirildi.

BNP Paribas da beklentileri aştı

Fransa'nın en büyük bankası BNP Paribas, dördüncü çeyrekte 2,32 milyar euro net kar elde etti. Bu başarıda yatırım bankacılığı faaliyetlerindeki artış etkili oldu. Şirketin gelirleri de yüzde 10,8 artışla 12,1 milyar euroya ulaştı.

Ancak BNP Paribas, 2025 yılı için kar hedefini düşürdüğünü ve maliyetleri daha da azaltmayı planladığını duyurdu. Analistlerin tahminlerini aşan banka, Aralık ayı itibarıyla sona eren çeyrek dönemde yüzde 15,7 oranında gelir artışı kaydetti.