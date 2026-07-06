Rakibi iflas etti, fırsatı değerlendirdi: Hava yolu devi büyüme planını hızlandırdı

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Spirit Airlines'ın faaliyetlerini tamamen durdurmasının ardından ABD hava yolu sektöründe oluşan boşluğu en hızlı değerlendiren şirketlerden biri Southwest Airlines oldu. Morgan Stanley'in yayımladığı analiz, şirketin bu senaryoya rakiplerinden çok daha önce hazırlandığını ortaya koydu.

Spirit'in kapanışı sektörde yeni dönem başlattı

Ultra düşük maliyetli hava yolu modeliyle 34 yıl faaliyet gösteren Spirit Airlines, 2 Mayıs 2026'da operasyonlarını tamamen sonlandırdı. Şirket, 2024 ve 2025 yıllarında girdiği iflas süreçlerinden çıkamayınca tasfiye edildi.

Artan iş gücü maliyetleri, motor geri çağırmaları ve İran kaynaklı jeopolitik gerilim nedeniyle yükselen jet yakıtı fiyatları şirketin yeniden yapılandırma planlarını başarısızlığa uğrattı. Böylece ülke genelinde çok sayıda uçuş hattı, terminal kapısı ve iniş-kalkış hakkı boşa çıktı.

Southwest hazırlığını önceden yaptı

Morgan Stanley'in değerlendirmesine göre Southwest Airlines, Spirit'in pazardaki payının boşalacağını öngörerek stratejisini önceden şekillendirdi.

Şirket, Spirit ile çakışan uçuş rotalarının oranını yüzde 30'dan yüzde 15'e düşürdü. Böylece olası fiyat rekabetinden daha az etkilenirken, Spirit'in hizmet verdiği tatil destinasyonlarındaki yolcu talebini karşılayabilecek konuma geldi.

Southwest ayrıca Chicago O'Hare ve Washington Reagan National gibi havalimanlarında kapasitesini azaltarak Orlando, Las Vegas, San Diego ve Austin gibi büyüme potansiyeli yüksek pazarlara yöneldi.

Yeni gelir modeli dikkat çekiyor

Southwest'in bu yıl uygulamaya aldığı numaralı koltuk sistemi ve ekstra diz mesafeli koltuk seçenekleri de şirketin gelirlerini artırmaya başladı.

Morgan Stanley verilerine göre ek hizmetler için ücret ödeyen yolcuların oranı yüzde 20'nin altından yüzde 60 seviyesine yükseldi. İş seyahatlerinden elde edilen gelir de mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı.

Şirketin sadakat programı Rapid Rewards'a katılım ilk çeyrekte yüzde 37 artarken, üst segment müşterilerde memnuniyet oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Hedefte yeni yatırımlar var

Southwest Airlines, havalimanı salonları, birinci sınıf kabin uygulaması ve uzun menzilli uluslararası uçuşlar gibi yeni projeleri de değerlendiriyor. Öte yandan Starlink destekli yüksek hızlı internet hizmetinin yıl sonuna kadar yaklaşık 300 uçakta devreye alınması planlanıyor.

Morgan Stanley ise şirket hisseleri için 60 dolarlık hedef fiyat belirlerken, Southwest'in gelecekte ABD'nin en güçlü hava yolu şirketleri arasında yer alabileceğini değerlendirdi. Buna karşın yakıt fiyatlarındaki dalgalanma, ekonomik görünüm ve rekabet baskısı şirket açısından en önemli riskler arasında gösteriliyor.