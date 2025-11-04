Kimberly-Clark, Kenvue’yu 40 milyar dolara satın alıyor

Huggies ve Kleenex markalarının sahibi Kimberly-Clark, Listerine ve Tylenol üreticisi Kenvue’yu 40 milyar dolara satın alarak dev bir sağlık ve kişisel bakım grubu oluşturacak.

Şirket Kenvue’yu yaklaşık 40,3 milyar dolar nakit ve hisse karşılığında satın alacağını açıkladı. Borçlar dahil edildiğinde anlaşmanın toplam değeri 48,7 milyar dolara ulaşıyor.

Yeni birleşme, yıllık 32 milyar dolar gelir ve 7 milyar dolar düzeltilmiş kâr hedefiyle dünyanın önde gelen sağlık ve kişisel bakım devlerinden birini yaratacak.

Kimberly-Clark’ın Kleenex, Huggies, Andrex gibi markaları; Kenvue’nun Listerine, Tylenol, Neutrogena, Aveeno ve Johnson’s Baby markalarıyla birleşecek.

Hisseleri yüzde 30 değer kaybetti

Kenvue, 2023’te Johnson & Johnson’dan ayrılarak bağımsız hale gelmişti ancak hisseleri yıl içinde yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti.

Şirket ayrıca, Johnson’s Baby Powder ürününün kansere yol açtığı iddialarıyla açılan davalarla mücadele ediyor.

Anlaşmanın ardından Kenvue hisseleri yüzde 18 artarken, Kimberly-Clark hisseleri yüzde 11,8 gerileyerek son beş yılın en düşük seviyesine indi.

Birleşme, 2026’nın ikinci yarısında tamamlanacak ve Kimberly-Clark hissedarları yeni şirketin yüzde 54’üne sahip olacak.