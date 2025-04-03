Rakipleri zam yaparken Ford'dan dev indirim! Trump tarifeleri sonrası stok avantajını kullanıyor

Ford Motor, bugün itibarıyla birçok modelinde büyük indirimler uygulamaya başlayacağını açıkladı. CNBC-e'nin Reuters'a dayandırdığı haberine göre, şirket geniş stok avantajını kullanarak müşterilere binlerce dolarlık indirim sunacak.

Ford’un bu hamlesi, bazı rakiplerinin gümrük tarifeleri nedeniyle fiyatlarını artırmasına karşın, rekabet gücünü koruma stratejisi olarak değerlendiriliyor.

Şirketin "Amerika’dan Amerika İçin" adıyla duyuracağı kampanya, Ford’un çalışanlarına sunduğu özel indirimli fiyatları tüm müşterilere açmasını sağlayacak.

Dearborn, Michigan merkezli otomobil üreticisi, bu kampanya sayesinde satışlarını artırmayı hedefliyor.

Ford yetkilileri konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, şirketin ABD’de satılan araçlarının yüzde 80’inin yerli üretimden oluştuğu belirtiliyor.

Bu durum, Ford’un ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifelerinden bazı rakiplerine kıyasla daha az etkilenmesini sağlıyor.

Ancak şirket, ithal edilen araç parçalarına uygulanacak yüksek vergiler nedeniyle gelecekte maliyet baskısı yaşayabilir.

Ford’un büyük indirim kampanyasının, tüketicilere yönelik cazip fırsatlar sunmasının yanı sıra, otomotiv sektöründeki rekabeti de hareketlendirmesi bekleniyor.