Ramazan ayında 4 bine yakın işletmeye 366,5 milyon lira ceza uygulandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşların bayramını kutladığı mesajında Mart ayında yapılan denetim çalışmalarına dair rakamsal verileri paylaştı.

Ramazan ayında rutin gıda denetimlerine ek olarak gıda işletmelerine dönük kontrolleri sıklaştırdıklarını ve 1 Mart'tan itibaren 200 bin denetim yaptıklarını açıklayan Bakan Yumaklı, bu süreçte 3 bin 961 işletmeye 366 milyon 454 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. 125 işletme hakkında da savcılıklara suç duyurusunda bulunduklarınıo belirtti.

"Gıda denetimlerimiz bayram boyunca da devam edecek" diyen Bakan, mevzuata uygun üretim ve satış yapan işletmelere de teşekkür etti ve vatandaşlara herhangi bir usulsüzlük, uygunsuzluk tespit ettiklerinde durumu Alo 174 Gıda Hattı'na veya Bakanlığın diğer iletişim kanallarına bildirmelerini istedi.