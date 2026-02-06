Ramazan kolisi yüzde 20 zamlandı hediye çeki kullanımı yükseldi
Perakende sektörü, ramazanda hediye çekleri ve yardım kolilerinin piyasada 25-30 milyar liralık hacim oluşturacağını öngörüyor. Ramazan kolisi fiyatları yüzde 20 artarken, hediye çeklerinin kullanım payı ise geçen yıla oranla yüzde 70-75 yükseldi.
Perakendeciler, çalışanlara verilen hediye çekleri ve hayırseverlerin dağıtacağı yardım kolilerinin ramazanda 30 milyar liralık bir ekonomi oluşturmasını bekliyor.
İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, geçen yıla oranla ramazan kolisi fiyatlarında yüzde 15-20 artış gözlendiğini, içeriğinde daha çok temel gıda maddeleri bulunan kolilerin fiyatlarının, 499 liradan 1999 liraya kadar değiştiğini belirtti.
“Son kullanma tarihine bakılmalı”
Son yıllarda koli hazırlığından ziyade market yardım kart ve çeklerinin daha çok tercih edildiğinin altını çizen Kartal, hediye çeklerine yönelmede artış gözlendiğine işaret etti. Kartal,
“Hediye çeklerinin kullanım payı geçen yıla oranla yüzde 70-75 arttı. Bunun en önemli sebebi kolilerin dağıtım maliyetlerindeki artış ve kullanıcı ihtiyaçlarının tespiti noktasındaki zorluklar. Hediye çekleriyle alışveriş yapan tüketiciler, kartların 12 ay kullanım süresi sayesinde harcamalarını yıl içine yayabiliyor. Kartlar farklı günlerde ihtiyaçlara göre kullanılabildiği gibi gıda dışı ürün alımına da imkan sağlıyor.
“Artan tüketim israfa dönüşmesin”
Geçen yıl yaklaşık olarak 20 milyar lira civarında ekonomi oluşturan çek ve kolilerin, bu yıl 25-30 milyar lira arasında bir pazar oluşturacağını öngörüyoruz.” Koli hazırlığında bulunan perakendeci firmalara hassasiyet göstermeleri tavsiyesinde bulunan Kartal, “Koli hazırlatan hayırseverlere ise satın aldıkları kolilerin içerisindeki gıda maddelerinin son kullanma tarihlerine, ürün kalitesine, içeriklerine ve gramajlarına dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz” uyarısı yaptı.
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu da ramazan döneminde yardım kolileri ve hediye kartlarının gıda perakendesi açısından her yıl olduğu gibi bu yıl da belirli bir hareketlilik yarattığını, sektör genelinde ramazan ayına yönelik beklentilerinin yüksek hacimden ziyade dengeli bir seyir yönünde olduğunu söyledi.
Bu dönemde hayata geçirilen kampanyalar, sabit fiyat uygulamaları ve ramazan kolilerinin sektörün tüketiciyi koruma refleksinin somut göstergeleri olduğuna işaret eden Özpamukçu, şunları kaydetti:
“Ramazan ayında artan tüketimin gıda kaybına, israfa dönüşmemesi büyük önem taşıyor. Özellikle gıda gibi stratejik bir alanda, ihtiyaç kadar tüketimi teşvik etmek ve israfı azaltmak hem ekonomik hem de ahlaki bir sorumluluk
Stokçuluğa ve fahiş fiyata sıkı takip
Ramazan ayı öncesinde 81 ilde gıda ve fahiş fiyat denetimleri yoğunlaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerlerinin denetleneceğini söyledi. Yumaklı, “Denetimlerde hijyen, saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve ürün kayıtları, Ticaret Bakanlığı ekiplerimizle eş zamanlı olarak kapsamlı şekilde incelenecek” dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat da “Fiyat etiketleri, kasa-raf uyumu, stok hareketleri ve satış uygulamaları titizlikle incelenmektedir. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içerisinde, gıda arzının sürekliliği, piyasa dengesinin korunması ve tüketicinin mağdur edilmemesi için eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.