Ramazan kolisi yüzde 20 zamlandı hediye çeki kullanımı yükseldi

Perakendeciler, çalışan­lara verilen hediye çek­leri ve hayırseverlerin dağıtacağı yardım kolileri­nin ramazanda 30 milyar lira­lık bir ekonomi oluşturmasını bekliyor.

İstanbul Gıda ve İh­tiyaç Maddeleri Perakende­ciler Derneği (İstanbul PER­DER) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, geçen yıla oran­la ramazan kolisi fiyatlarında yüzde 15-20 artış gözlendiği­ni, içeriğinde daha çok temel gıda maddeleri bulunan koli­lerin fiyatlarının, 499 liradan 1999 liraya kadar değiştiğini belirtti.

“Son kullanma tarihine bakılmalı”

Son yıllarda koli hazırlığın­dan ziyade market yardım kart ve çeklerinin daha çok tercih edildiğinin altını çizen Kartal, hediye çeklerine yönelmede artış gözlendiğine işaret etti. Kartal,

“Hediye çeklerinin kulla­nım payı geçen yıla oranla yüzde 70-75 arttı. Bunun en önemli sebebi kolilerin dağı­tım maliyetlerindeki artış ve kullanıcı ihtiyaçlarının tespi­ti noktasındaki zorluklar. He­diye çekleriyle alışveriş yapan tüketiciler, kartların 12 ay kul­lanım süresi sayesinde harca­malarını yıl içine yayabiliyor. Kartlar farklı günlerde ihti­yaçlara göre kullanılabildiği gibi gıda dışı ürün alımına da imkan sağlıyor.

“Artan tüketim israfa dönüşmesin”

Geçen yıl yaklaşık olarak 20 milyar lira civarında ekonomi oluşturan çek ve kolilerin, bu yıl 25-30 milyar lira arasında bir pazar oluşturacağını öngö­rüyoruz.” Koli hazırlığında bu­lunan perakendeci firmalara hassasiyet göstermeleri tavsi­yesinde bulunan Kartal, “Ko­li hazırlatan hayırseverlere ise satın aldıkları kolilerin içeri­sindeki gıda maddelerinin son kullanma tarihlerine, ürün ka­litesine, içeriklerine ve gra­majlarına dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz” uyarısı yaptı.

Gıda Perakendecileri Der­neği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamuk­çu da ramazan döneminde yar­dım kolileri ve hediye kartla­rının gıda perakendesi açısın­dan her yıl olduğu gibi bu yıl da belirli bir hareketlilik yarattı­ğını, sektör genelinde ramazan ayına yönelik beklentilerinin yüksek hacimden ziyade den­geli bir seyir yönünde olduğu­nu söyledi.

Bu dönemde hayata geçiri­len kampanyalar, sabit fiyat uygulamaları ve ramazan koli­lerinin sektörün tüketiciyi ko­ruma refleksinin somut gös­tergeleri olduğuna işaret eden Özpamukçu, şunları kaydetti:

“Ramazan ayında artan tü­ketimin gıda kaybına, israfa dönüşmemesi büyük önem ta­şıyor. Özellikle gıda gibi stra­tejik bir alanda, ihtiyaç kadar tüketimi teşvik etmek ve israfı azaltmak hem ekonomik hem de ahlaki bir sorumluluk

Stokçuluğa ve fahiş fiyata sıkı takip

Ramazan ayı öncesinde 81 ilde gıda ve fahiş fiyat denetimleri yoğunlaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerlerinin denetleneceğini söyledi. Yumaklı, “Denetimlerde hijyen, saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve ürün kayıtları, Ticaret Bakanlığı ekiplerimizle eş zamanlı olarak kapsamlı şekilde incelenecek” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da “Fiyat etiketleri, kasa-raf uyumu, stok hareketleri ve satış uygulamaları titizlikle incelenmektedir. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içerisinde, gıda arzının sürekliliği, piyasa dengesinin korunması ve tüketicinin mağdur edilmemesi için eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.