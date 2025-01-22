Ramazan öncesi fahiş fiyata net duruş: Bakan Şimşek herkesi toplayıp uyardı

Yılbaşı ile birlikte birçok kaleme zam gelirken, zamların enflasyonu körükleyeceği endişesi artıyor. Özellikle gıda ve parekende sektöründeki artışlar dikkat çekiyor. Bu noktada Ticaret Bakanlığı denetimleri artırırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise sektör temsilcileri ile istişarelerde bulunuyor.

Ramazan öncesi fırsatçılar tetikte beklerken, Bakan Şimşek da ticaret, gıda ve perakende sektörü temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Fiyat artışı talebine maliyet hesabıyla cevap

CNBC-e'nin haberine göre, kira, navlun, nakliye maliyetleri ve personel giderlerini gerekçe gösteren temsilcilere maliyet hesabıyla cevap veren Şimşek, faizdeki düşüş ile mazot, elektrik fiyatlarını örnek vererek, “Maliyetler artıyor bahanesiyle gelmeyin” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, fiyatları artıranlara yönelik cezaların artırılacağını söyledi.

Ramazan öncesi kritik toplantı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı 3 saat sürdü.

Gıda Sektörü Sivil Toplum Kuruluşları ile TOBB ve TESK başkanlarının da katıldığı toplantıda, sektör temsilcileri de yerini aldı.

Giriş çıkışlar kontrol edilecek

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, her Ramazan öncesi yaşanan fiyat artışlarının artık sona erdirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Bakan Bolat, gıda ürünlerinin giriş çıkışlarına kadar faturaların her aşamada denetleneceğini belirterek, cezaların ağırlaştırılacağını belirtti.

Ramazan öncesi fiyat artışı içtihat haline geldi

Toplantıya katılan bakanların, “Ramazan ayından önce fiyat artışları içtihat haline gelmiş durumda. Artık bu imaj kalkacak. Fiyat artışlarını vatandaşa yansıtmayın. Denetimler artacak. Kayıt dışılığa izin verilmeyecek. Vatandaşın gıdaya erişiminin önündeki bütün engeller kalkacak. Vatandaşı Ramazan'da fiyat artışlarından kurtaracağız” değerlendirmesini yaptıkları belirtildi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise fiyat artışlarında zincir marketlerin rekabeti engelleyen tutumlarının da etken olduğunu belirterek, “Marketler kozmetik üründen züccaciye ürünlerine kadar her şeyi satıyor. Bu da haliyle rekabete zarar veriyor" dedi.

Reform adımları izlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda, konut ve enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle destekleyecek reform adımlarına hız kazandıracaklarını söylemişti. Şimşek, gıda arzını artırmak amacıyla sulama projeleri, arazi toplulaştırması, gıda arz zinciri ve gıda lojistiği alanındaki destekleri sürdüreceklerini ifade etmişti.